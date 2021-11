Turistit ovat jälleen tervetulleita Thaimaan lomarannoille – Kiina jatkaa tiukalla koronalinjalla

Thaimaa käynnistää parhaillaan pahoin pandemiasta kärsinyttä matkailuteollisuuttaan uudelleen. Maa avasi tänään rajansa rokotetuille turisteille matalan riskin maista, mukaan lukien Suomesta.

Eurooppalaisia turisteja saapui Bangkokin lentoasemalle ja suosittuun lomakohteeseen Phuketiin jo maanantaiaamuna.

Thaimaan viranomaiset päästävät maahan rokotettuja turisteja yli 60 matalariskisestä maasta. Tiukoin koronatoimin lomakohteeseen on päässyt jo aiemminkin, mutta nyt turistit voivat unohtaa pitkän hotellikaranteenin.

Matkustajilta vaaditaan koronatesti maahan saapumisen yhteydessä sekä yksi yö hallituksen hyväksymässä hotellissa odottaen koronatestin tuloksia ennen kuin he saavat matkustaa maassa vapaasti.

Thaimaassa rekisteröidään edelleen noin 10 000 koronatartuntaa päivässä, ja vain noin 40 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta.

Kiinassa miljoonakaupunkeja asetetaan yhä koronasulkuihin herkästi

Lähes kaksi vuotta koronavirusta vastaan taistellut Kiina ei näytä merkkejä tiukoista koronarajoituksistaan luopumisesta, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Koronatartunnat ja tartuntaryppäät ovat Kiinassa suurennuslasin alla Pekingissä helmikuussa järjestettävien talviolympialaisten vuoksi. Japanin pääkaupungissa Tokiossa kirjattiin kesällä ennätysmääriä uusia koronatartuntoja kesäolympialaisten aikana, eikä saman haluta toistuvan Kiinassa.

Kiinan väestöstä yli 75 prosenttia on täysin rokotettu, mutta miljoonakaupunkeja asetetaan yhä koronasulkuihin vain muutamien koronatartuntojen perusteella.

Monissa muissa Aasian maissa on alettu opetella elämään viruksen kanssa. Kiinan naapurimaat Etelä-Korea ja Japani ovat viime päivinä ilmoittaneet rajoitusten lieventämisestä.

STT

