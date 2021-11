Kiina tiukentaa koronasääntöjä talviolympialaisia varten

Kiina on ottanut käyttöön tiukat uudet koronarajoitukset maan pääkaupungissa Pekingissä tästä päivästä alkaen. Vierailijoilta vaaditaan negatiivisia testituloksia ja maan sisäisiä lentoja on vähennetty reilusti osana helmikuussa pidettävien talviolympialaisten esivalmisteluja.

Uusiin rajoituksiin sisältyvät myös kolmen päivän välein tehtävät koronatestit kylmäketjutuonnin parissa kaupungissa työskenteleville yli 30 000 ihmiselle.

Kiinan mukaan aiemmat epidemiat Pekingin markkinatyöntekijöiden ja Qingdaon satamatyöntekijöiden keskuudessa liittyivät kylmäketjutuotteisiin.

Tapausten määrä Kiinassa on edelleen paljon pienempi kuin useimmissa maissa, ja keskiviikkona kirjattiin vain kahdeksan kotimaista tartuntaa. Viranomaiset eivät kuitenkaan halua ottaa riskejä.

Talviolympialaisiin ei päästetä Kiinan ulkopuolelta tulevia katsojia

Kiinan ulkopuolelta tulevia katsojia ei tulla sallimaan 4.-11. helmikuuta pidettävissä talviolympialaisissa. Kisoihin osallistuvien noin 2 900 urheilijan täytyy olla täysin rokotettuja, tai he joutuvat kolmen viikon mittaiseen karanteeniin maahan saapuessaan. Urheilijoita tullaan myös testaamaan päivittäin.

Kiina otti jo viime vuoden maaliskuussa käyttöön äärimmäisen tiukat rajatarkastukset. Tämän seurauksena esimerkiksi perheenjäseniä on joutunut erilleen toisistaan.

Tänä vuonna säännöt ovat muuttuneet hiukan löyhemmiksi, mutta maahantulijat joutuvat yhä viettämään useita viikkoja karanteenissa hotellissa ja joutuvat testattaviksi.

STT

