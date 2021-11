Kirja-arvio: Hautajaiset ovat mukavampia kuin häät – Ihmisluonnon tarkkailija Petri Tamminen kokosi uuteen kirjaansa sattuvia tosielämän lausahduksia

Kun hymytön lehtori seisottaa oppilastaan pulpetin vierellä todeten ”voitko kuvitella että tässä maailmassa olisi joku sinua tyhmempi” , pikku koululaiselle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin olla samaa mieltä lehtorin kanssa.

Väkevä muisto kantaa yli vuosikymmenten, aivan kuten kymmenet muutkin sattuvasti ja satuttavasti sanotut lauseet Petri Tammisen uudessa kirjassa.

Se sano, alaotsikoltaan Unohtumattomat lausahdukset, on Tammisen haastatteluihin perustuva kokoelma ihmeellisiä, kuulijan muistiin palaneita lauseita. Osa on elämänviisauksia, jotkut latteita vanhan kansan viisasteluja, loput huomattavan kekseliäitä solvauksia.

Kuten nyt vaikkapa sekin koulumuisto, jossa tyttö laittautuu huolella luokkakuvaa varten mutta luokkakaveri toteaa: ”Onko ihan pakko pilata meidän luokkakuva?”

Kuinka tuollainen voisi koskaan unohtua, ja miten Petri Tammisen kaltainen ihmisen syvintä olemusta hiljaa sivusta seuraava tarkkailija voisi olla käyttämättä sitä kirjassaan? Ei tietysti mitenkään.

Joskus harkitsematon tölväisy voi myös ilostuttaa. Kun osuuskaupan myymälänhoitaja kysyy reippaalta pikkutytöltä onko tämä tyttö vai poika, likka rientää kotiinsa kertomaan ilouutisen: häntä luultiin pojaksi!

Se sano todistaa sanojen voimasta. Yksittäinen lause voi kantaa läpi elämän, hyvässä ja pahassa. Tai johtaa tyystin uuteen elämään. Yksikin oikealla hetkellä lausuttu kiitos voi olla ratkaiseva koko elämän kannalta, kuten eräs Tammisen haastateltavista muistuttaa.

Petri Tamminen on läpi tuotantonsa ollut kiinnostuneempi ihmisestä kuin ilmiöistä tai edes maailmasta ihmisen ympärillä. Tammista lukiessa on, viimeistään naurun juuttuessa yhtäkkiä kurkkuun, helppo uskoa että hänen romaaniensa ihmistyypit ja heidän lausahduksensa ovat yhdeksässä tapauksessa kymmenestä peräisin tosielämästä eivätkä kirjailijan mielikuvituksesta.

Juuri siksi Tamminen on aina täysin yleispätevä ja hänen proosansa kosketuspinta niin laaja. Tunnistamme itsemme ja löydämme läheisemme Tammisen teksteistä. Sieltä jostain ne löytyvät myös Se sano -kirjassa, jossa komedia ja tragedia leikkaavat toisensa niin että ihan aina ei tiedä kummasta on kyse ja miten pitäisi suhtautua, kun tuntematon ihminen sanoo että ”sinä olet sen näköinen että sinulla on sielu”.

Tai silloin, kun hymysuinen pappi toteaa edesmenneen omaisille: ”Kyllä hautajaiset sitten on paljon mukavampia kuin häät”.

Syykin on selvä ja selitys looginen, sillä hautajaisissa sukulaiset tuntevat toisensa, mutta häissä joutuu seurustelemaan ventovieraiden kanssa.

Petri Tamminen: Se sano. Otava. 125 sivua.