Kirja-arvio: Romaanimuodon avosydänleikkaus – Jukka Viikilän romaani haastaa lukijansa

Jukka Viikilä: Taivaallinen vastaanotto. Otava. 379 s.

Jos hyvän kirjallisuuden merkki on, että se herättää lukijassaan tunteita, Jukka Viikilän romaani Taivaallinen vastaanotto on erinomaista kirjallisuutta. Teos saa perinteisen tarinahakuisen lukijan tuntemaan kiukkua ja turhautumista. Tunteita ei lainkaan vähennä takaraivossa kaihertava epäily, että juuri niin kirjailija on halunnutkin romaaninsa vaikuttavan.

Viikilä antaa tekstiinsä lukuohjeenkin: ”Tarinallisuuden kanssa on silti oltava tarkkana. Pienikin lupaus tarinasta saa lukijan lopettamaan yksityiskohtien lukemisen, kielen kuuntelemisen, kaiken mikä on kirjallisuudessa arvokkainta.”

Tarinallisuutta Viikilä on todellakin kaikin tavoin vältellyt. Taivaallinen vastaanotto on muutama vuosi sitten Engel-romaanillaan Finlandia-palkinnon voittaneen kirjailija Jan Holmin romaani, jossa Holm kertoo muun muassa hänelle tehdystä avosydänleikkauksesta. Jukka Viikilän Taivaallinen vastaanotto rakentuu muun muassa Holmin romaanin saamasta palautteesta, sen kommenteista sekä itse romaanin otteista.

Holmin romaania ja sen lukemista kommentoivat satunnaiset ihmiset, joista kerrotaan vain etunimi tai esimerkiksi etunimen ensimmäinen kirjain. Muutamat henkilöt ovat mukana useillakin kommenteilla tai tekstipalasilla, useimmat vain kerran tai pari.

Peräkkäiset tekstipalaset, joiden pituus vaihtelee muutamasta sanasta pariin sivuun, eivät tunnu liittyvän toisiinsa mitenkään. Rakenne on rikottu ja palaset yhdistetty näennäisen mielivaltaisesti, kuin nykylukijoiden keskittymisvaikeuksia myötäillen tai niitä ivaten.

Romaania voi huoleti lukea missä järjestyksessä tahansa sieltä täältä ja koota mieleisiään yhdistelmiä. Epälineaarinen proosa on Jan Holminkin ominta lajia.

”Kirjoittaminen on ennen kaikkea vaikeiden muistojen tuhoamista. Tehokkain tuhoamisen tapa on pyrkiä kirjoittamaan totuudenmukaisesti. Mikään ei ole koskaan mennyt niin kuin on kirjoitettu.”

Viikilä kommentoi Taivaallisella vastaanotolla muodikasta autofiktiota, jossa kirjailija kirjoittaa omaan elämäänsä pohjautuvaa fiktiota. Kirjailija Jan Holm on monella tapaa hyvin Jukka Viikilän kaltainen mies. Kumpikin on esimerkiksi voittanut Finlandia-palkinnon arkkitehti Carl Ludvig Engelistä ja Helsingistä kertovalla romaanilla, ja palkinto on mullistanut heidän elämänsä.

Viikilä on Holmin tavoin kokenut vakavan sydänsairauden ja käynyt läpi leikkaushoidon toipumisjaksoineen. Silti romaanissa kuvataan Jan Holmin, ei Jukka Viikilä -nimisen kirjailijan elämää.

Lukijan on siis suostuttava irrottamaan tarinahakuisuudesta ja sopeuduttava siihen, että juonta käänteineen ja huipennuksineen ei ole. Teksti jatkuu samaan tapaan loppuun asti. Kun malttaa mielensä, Taivaallisesta vastaanotosta saa irti monia kirpeitä kommentteja niin kirjallisuuspiireistä kuin sairastamisesta ja toipumisestakin.

Teksti: Kirsi Hietanen