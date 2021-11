Perniön Koskella on saatu valmiiksi kaksi kalatietä, jotka mahdollistavat vaelluskalojen nousun Kosken voimalaitoksen ja Hålldamin säännöstelypadon ohi Kiskonjoen latvavesiin.

Vesi virtaa kalateissä jo vuolaana, mutta lopullisesti urakka valmistuu ensi keväänä.

Koskelle tulee nimittäin automaattinen virtaamajärjestelmä, joka keskustelee voimalaitoksen järjestelmien kanssa ja varmistaa muun muassa, että kalatielle ohjataan aina oikea vesimäärä.

– Maailmanlaajuinen sirupula aiheuttaa sen, että automaattinen laitteisto saadaan paikoilleen vasta kevättalvella, kalastusbiologi Leena Rannikko Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Jokiuomaan tulee myös kulkuohjuri, jonka tarkoituksena on ohjata kaloja oikealle reitille ohi voimalan. Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan noin 800 000 euroa.

Kosken kalatiekokonaisuus on kaikkiaan puoli kilometriä pitkä. Uutta kalatietä on rakennettu sata metriä, minkä lisäksi vanhaa jokiuomaa on kunnostettu 400 metrin matkalla.

– Tavoitteena on ollut rakentaa paitsi kulkureitti, myös elinpaikka ja lisääntymisalue kaloille, Leena Rannikko sanoo.

Uusi kalatie ohittaa voimalaitoksen sulkupadon ja laskee sadan metrin matkalla seitsemän metriä. Erikokoisesta luonnonkivestä rakennettu kalatie mutkittelee kuin luonnonpuro, ja se on pyritty rakentamaan mahdollisimman hyvin historialliseen ruukkimaisemaan sopivaksi.

Lopputulos on luonnollisen näköinen, mutta sen rakentaminen ei ollut helppoa. Väylää avattiin ensin kaivinkoneella. Vastaan tullutta kalliota piti louhia, mutta varoen, jotta ei olisi vaurioitettu ruukin vanhoja hiiliuuneja.

Työn edetessä vastaan tuli vanhojen rakennusten kivijalkoja. Niitä varten paikalle tuli kaksi arkeologia, ja kivijalat dokumentoitiin ja siirrettiin talteen lähistölle.

– Historiallisessa ympäristössä on otettava huomioon monia yksityiskohtia. Työtä on tehty hyvässä yhteistyössä maanomistajan eli Kosken kartanon, voimalaitoksen omistajan ja Museoviraston kanssa, Rannikko kiittää.

Voimalan kanssa on sovittu, että uudelle kalatielle ohjataan vettä jatkuvasti vähintään sata litraa sekunnissa. Syksyllä virtaama nousee kahden kuukauden aikana keskimäärin 300 litraan. Enimmillään kalatielle voi ohjata vettä 400 litraa sekunnissa.

– Sen enempää ei saa tulla. Jos virtaama olisi suurempi, vesi voisi syödä kivien alta hienompia rakenteita ja vaurioittaa kalatietä, Leena Rannikko perustelee.

Hålldamin padon kalatie rakennettiin vanhaan sulkukanavaan, joka on vuodelta 1826 ja jonka kautta ruukin malmilastit ovat aikanaan kulkeneet.

Väylä oli ennen kalatien rakentamista ummessa. Nyt vesi virtaa pohjapadon ja yhden suuren putken kautta säännöstelypadon ohi.

– Tässäkin tuli rakentamisen aikana yllätyksiä. Kaivuun aikana löytyi vanha arkkurakennelma, jonka hirret ovat todennäköisesti 1700-luvulta. Ne haluttiin säästää, ja siksi alkuperäisen kahden putken tilalle tuli yksi iso putki, Leena Rannikko kertoo.

Kalateiden rakentamista Koskenkoskeen ja Hålldamin padon ohi on suunniteltu ainakin kaksikymmentä vuotta eli käytännössä siitä asti, kun vaelluskalojen reitti mereltä Kiskonjokeen saatiin avattua Latokartanonkosken kohdalta.

Erilaisia suunnittelukierroksia on tehty useita, ja rakennusaikana vastaan tulleiden yllätysten takia suunnitelmia jouduttiin vielä sorvaamaan.

– Olen niin iloinen ja helpottunut, Leena Rannikko kuvaa tuntemuksiaan, kun kalatiet ovat lopulta valmiina.

Hän korostaa, että työ Kiskonjoen vesistön kanssa on vielä kesken. Seuraavaksi vaelluskalojen elinoloja on tarkoitus lähteä parantamaan Kiskonjoen yläpuolella Anerionjoessa ja Kärkelänjoessa.

Myös Koskenkosken alapuolella sijaitsevan Saarenjärven väylä vaatisi perkaamista. Latokartanonkosken varallekin on uusia suunnitelmia lähitulevaisuudessa.

”Olisihan se huikeaa, jos taimen nousisi tänne”

Kosken ja Hålldamin kalateiden toimivuutta aiotaan tarkkailla tiiviisti lähivuosina.

Kosken kalatien yläosaan tulee virtaamaa säätävän automatiikan lisäksi kalalaskuri, joka seuraa ohi kulkevien kalojen määrää. Joen vanhassa uomassa on tarkoitus tehdä myös sähkökalastusta.

– Yksi sähkökalastus on tehty jo, ja siinä näkyi normaaleja jokikaloja. Tutkijat olivat melko varmoja, että olivat nähneet yhden lohikalan, kalastusbiologi Leena Rannikko sanoo.

Kiskonjoen vesistössä on Rannikon mukaan omaa taimenkantaa Anerionjoessa ja sen sivuhaaroissa sekä Kärkelänjoessa.

Uusien kalateiden toivotaan nyt mahdollistavan lohikalojen nousun Kiskonjokeen ja Kiskonjoen omien kantojen vaeltamisen merelle ja uudelleen joelle.

– Olisihan se huikeaa, jos taimen nousisi tänne uudelleen satojen vuosien jälkeen, Kosken voimalan omistaja Heikki Elomaa sanoo.

Lohikalat saattavat kiinnostaa myös kalastajia ja kalatiet katsojia. Kalastus on kuitenkin kalateiden alueella ja patojen lähialueilla kiellettyä.

Kalastuskieltoalue ulottuu kalastuslain mukaan 200 metriä kalatiestä ylä-ja alavirtaan.

Leena Rannikko muistuttaa lisäksi, että kalatiet on rakennettu Kosken kartanon pihapiirin liepeille ja osittain laidunalueelle.

Yksityisalueella liikkuminen on kiellettyä lukuun ottamatta kartanon itse järjestämiä avoimien ovien päiviä.

Kalateiden rakentaminen maksoi 800.000 euroa

Kosken kalatien pituus on yhteensä puoli kilometriä. Siitä vanhaa jokiuomaa on 400 metriä ja kokonaan uutta kalatietä sata metriä. Hålldamin kalatie on rakennettu säännöstelypadon vanhaan sulkukanavaan.

Kalateiden ansiosta vaelluskalat pääsevät nousemaan patojen ohi Kiskonjoen latvavesille.

Hankkeen kokonaishinta on noin 800 000 euroa. Rahoituksesta 180 000 euroa on tullut Euroopan unionin Freshabit Life IP-hankkeen kautta. Loppuosa on kalataloushallinnon omaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen tarkoitettua rahoitusta, joka tulee valtion budjetista.

Kalatiet on suunnitellut Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho. Hankkeen toteutti Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky.