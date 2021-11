Kiuru: Sote-ministeriryhmä esittää että anniskelua rajoitetaan kello 17 lähtien – rajoituksen voi välttää koronapassia käyttämällä

Sote-ministeriryhmä on päättänyt esittää hallitukselle, että ravintoloiden anniskelua rajoitetaan lain suomin keinoin kello 17 lähtien. Säännöksen vastaisesti voisi toimia niissä ravintoloissa, joissa otetaan käyttöön koronapassi. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Kiurun mukaan ministeriryhmä suosittelee, että valtioneuvosto säätäisi kireämmistä ravintolarajoituksista ylimääräisessä istunnossa pikaisesti joko tänä iltana tai huomenna aamulla.

– Tämä kokonaisuus on nyt esitelty valtioneuvostolle ja valtioneuvosto tulee pitämään ylimääräisen istunnon, jossa tätä sote-ministeriryhmän esitystä käsitellään, Kiuru sanoi valtioneuvoston iltapäivän istunnon jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Istunnossa hallitus päätti esittää odotetusti, että väliaikaiset koronarajoitukset mahdollistavia tartuntatautilain säännöksiä jatketaan kesäkuun 2022 loppuun saakka.

Koronapassilla vapautuisi rajoituksista kuten tähän asti. Lisäksi koronapassin käyttö kohdennettaisiin koskemaan yleisötilaisuuden ja tilan koko aukioloaikaa. Näin ollen jatkossa passi täytyisi ottaa käyttöön heti kun esimerkiksi ravintolaan menee, eikä vasta puoliltaöin niin kuin joissain baareissa on tehty.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi ravintoloiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten voimassaoloa. Lisäksi jatkettaisiin henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa noudatettavia erityisiä hygieniavelvoitteita ja toiminnan väliaikaista rajoittamista epidemiatilanteen sitä vaatiessa.

Säännökset tulisi saada voimaan vuodenvaihteessa, joten eduskunnan pitää ehtiä käsitellä torstaina annettu esitys ennen istuntotaukoa.

Myös maahantulon rajoitukset jatkuvat

Myös maahantulon koronarajoitukset jatkuisivat lähes entisellään eli esimerkiksi Suomeen saapuvilta rokottamattomilta ihmisiltä edellytetään edelleen kahta koronatestiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi aiemmin sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) antamassaan lausunnossa, että erillinen toinen testi maahantulotestin lisänä ei olisi enää välttämätön. Laitoksen mukaan toisen testin kautta löytyy sen verran vähän tartuntoja Suomeen saapuneiden keskuudessa.

Hallitus esittää myös sellaisten pykälien voimassaolon jatkamista, joilla voidaan ottaa käyttöön alueellisia rajoituksia. Tätä myös THL on pitänyt tarpeellisena.

Laissa olisi edelleen myös muun muassa säännös testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta.

Sanna Nikula

STT

Kuvat: