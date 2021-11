KL: Finnairin lentäjällä korona Hongkongissa, lentohenkilökunta saattaa joutua viikoiksi karanteeniin

Finnairin lentäjällä on todettu koronatartunta Hongkongissa, ja loput koneen henkilökunnasta on asetettu Kiinan erityishallintoalueella karanteeniin. Asiasta uutisoi sunnuntaina Kauppalehti.

Lentäjä on lähetetty tartunnan vuoksi sairaalaan.

Koronakaranteeniin joutuminen saattaa Kauppalehden mukaan pahimmillaan tarkoittaa sitä, että lentohenkilökunta ei pääse palaamaan Hongkongista Suomeen ennen monen viikon karanteenin päättymistä. Hongkongin hallinto ei pääsääntöisesti anna karanteeniin joutuneiden poistua lähtömaahansa kesken karanteenin edes tyhjällä lennolla.

Hongkongista on löydetty koronaviruksen Afrikan eteläosassa nopeasti levinneen muunnoksen omikronin kaksi tartuntaa.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/finnairin-lentajalla-koronatartunta-lentohenkilokunta-koronaviruskaranteenissa-hongkongissa/c315ee13-c77e-4648-958c-705795f6d566

STT

Kuvat: