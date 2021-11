Kohtuuton tilanne

Läheistensä kuoleman jälkeisiä asioita hoitavat omaiset ovat joutuneet vaikeaan tilanteeseen. Perunkirjoituksissa tarvittavia virkatodistuksia joutuu odottamaan tällä hetkellä jopa neljä kuukautta.

Pitkät jonot koskevat kirkon alueellisia keskusrekistereitä. Jokaisen seurakunnan on liityttävä keskusrekisteriin viimeistään ensi vuoden alussa.

Salon, Paimion ja Martinkosken seurakunnat liittyvät vuodenvaihteessa Porin aluekeskusrekisteriin. Muutos tietää isoa muutosta. Salossa saa virkatodistuksen nyt noin viikossa. Porin rekisterissä odotusaika on tällä hetkellä 16 viikkoa, vuodenvaihteessa jonojen arvioidaan uusien seurakuntien myötä edelleen kasvavan.

Someron seurakunnalla on keskusrekisteristä jo kokemusta, sillä se liittyi eläkejärjestelyjen takia Turun alueelliseen keskusrekisteriin tämän vuoden alussa. Turusta joutuu odottamaan virkatodistuksia tällä hetkellä 17 viikkoa.

Virkatodistusten pitkä jonotusaika on vakava ongelma. Kyseessä on viranomaisen asiakirja, jota kuolinpesissä tarvitaan monen käytännön asian hoitamiseen. Perunkirjoitukset tulisi määräysten mukaan tehdä kolmen kuukauden kuluessa läheisen kuolemasta, joten neljän kuukauden jono virkatodistuksiin on kohtuuton ja suhteeton.

Perunkirjoitusten viivästyminen aiheuttaa kuolinpesille isoja ongelmia. Juoksevat menot kuten asuntojen yhtiövastikkeet ja vakuutusmaksut menevät edelleen, sillä asuntoja, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta ei voida myydä ennen perunkirjoitusta.

Virkatodistuksen puuttuminen vaikuttaa myös pankkiasioiden hoitamiseen, sillä vainajan laskujen maksamiseen tarvitaan pankissa virkatodistusta, jolla osoitetaan laskuja maksuun tuovan osakkuus kuolinpesässä. Salon seudulla paikalliset pankit joustavat asiassa mahdollisuuksien mukaan, mutta ongelma koskee isoa joukkoa.

Kirkonkirjojen siirto seurakunnilta keskusrekistereihin on iso uudistus. Virkatodistusten ruuhkautuminen kertoo siitä, että uudistuksessa ei ole onnistuttu.

Uudistusta on ajettu eteenpäin liian kovalla aikataululla, sillä järjestelmät ovat keskeneräisiä ja kankeita. Laskun tehdyistä virheistä maksavat ihmiset, jotka yrittävät hoitaa menehtyneiden omaistensa asioita kuntoon muutenkin raskaassa tilanteessa.

Syntynyt tilanne on kestämätön. Samalla se nostaa esiin vakavan kysymyksen ihmisten oikeusturvasta.