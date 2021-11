Koira leikkii läpi elämänsä – Pennun täytyy päästä purkamaan virtaa huonollakin säällä

Salon Seudun Sanomat seuraa vuoden alussa syntyneen australianterrieri Liekin kasvamista sarjassaan Pentuvuosi. Sarjan 30:s osa leikkii ja purkaa energiaa.

Luiden pureksiminen on koirille lajityypillistä puuhaa. Ne tarvitsevat puruluita kaluttavakseen myös pentuajan jälkeen niin mielenvirkistyksen kuin purukaluston hyvinvoinninkin takia.

Luiden järsiminen rauhoittaa koiraa, lisää mielihyvää ja kuluttaa energiaa. Luun hankaus hampaan pintaan ehkäisee plakin kertymistä. Parhaita ovat ydinluut ja tiukat puristeluut, joita ei pysty syömään yhtä soittoa.

Koirilla täytyy luiden lisäksi olla omia leluja, joita riepottaa. Koirien aikuistumiseen ei kuulu leikin loppuminen, vaikka vanhemmiten kaikki eivät leiki yhtä paljon kuin nuorina.

Yhdeksänkuinen Liekki leikkii vielä paljon. Se painii Viuhkan kanssa ja kiskoo sen kanssa leluja. Yksinään se repii pehmoleluja ja paloittelee tennispalloja. Meille ihmisille se tuo tämän tästä narupalloa tai pehmolelua kiskottavaksi ja heitettäväksi.

Leikkiminen lujittaa ihmisen ja koiran suhdetta, ja rentouttaa molempia: tutkimusten mukaan koiran ja ihminen keskinäinen leikki laskee sekä ihmisen että koiran stressihormonitasoja.

Liekki kehittelee leikkejä myös arkisista asioista kuten sängyn petaamisesta tai lakanoiden vetämisestä. Se tulee hyppimään heiluvien liinavaatteiden alle, kun lakanoita lepestetään. Petivaatteiden vaihto on tehtävä suljetun oven takana, jos haluaa suoriutua siitä nopeasti.

Tyypillisen aussipennun tapaan Liekillä riittää virtaa. Arjessa sitä saa kulutettua hyvin pitkillä lenkeillä ja koulutussessioilla. Kaatosateiden aikaan lenkkimme jäivät lyhyiksi ja muukin aktivointi vähiin. Pennun on purettava patoutunutta tarmoaan jotenkin, joten yhden työpäivän aikana se oli ottanut käsittelyynsä eteiseen unohtuneen kopan. Tikkuja oli pitkin huoneita. Se oli painokas muistutus siitä, että jos kunnon lenkkiä ei saa tehdyksi, on nuorelle koiralle aivan pakko järjestää muuta ohjelmaa.

Koulutus on koiralle hyvää aivojumppaa, joka kuluttaa energiaa. Koppakeissin iltana paneuduimme taas arkitottelevaisuusliikkeisiin, joita Liekki ja Viuhka rientävät aina innolla suorittamaan. Ne odottavat tarkkaavaisina, mitä niitä seuraavaksi pyydetään tekemään.

Nyt uskallan pitää Liekkiä paikka -käskyllä maassa jo ainakin kymmenen sekuntia ennen kuin sanon vapaa. Merkittävää edistystä!

Ulkona käydään asiointiliikenteen takia tietenkin säässä kuin säässä, ja rapakelillä ulkoilua seuraa tassupyykki. Ohjaan koirat suihkuun sanalla ruiskuun. Viuhka tunnistaa myös viittaukset pyyhkimiseen. Useimmiten se jää huonosta kelistä sisälle tultuamme ilman käskyäkin nököttämään kylpyhuoneen oven eteen, ja Liekki tietenkin matkii sitä.

Mies on tehnyt koirien tassujen ja vatsanalusen pyyhkimisestä ohjelmanumeron, joka on koirista ylenpalttisen hauska. Siihen sisältyy riehuntaa, painimista ja pyyhkeen kiskomista. Oma kuivatustyylini on tylsän asiallinen.

Pentuvuosi-sarjassa seurataan Salon Seudun Sanomien toimittajan koiranpennun kasvamista.