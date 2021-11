Kokonainen sukupolvi lapsia on vaarassa Libanonissa, varoittaa Unicef

Libanonissa kokonainen sukupolvi lapsia on vaarassa, sanoo YK:n lastenjärjestö Unicef. Järjestö on dokumentoinut lapsityövoiman yleistyneen ja ruokaturvan heikentyneen huhtikuun jälkeen.

Unicefin Libanonin-edustaja Yukie Mokuo sanoo tiedotteessa, että lasten suojelemiseksi tarvitaan nopeita toimia, jotta lapset eivät kärsi nälkää, sairastu tai jää vaille koulutusta.

Libanonissa on meneillään valtava talouskriisi, ja kansasta lähes 80 prosentin on arvioitu elävän köyhyysrajan alapuolella.

Unicef teki lokakuussa seurantatutkimuksen yli 800 perheessä, joiden tilannetta se oli selvittänyt huhtikuussa. Elinolot olivat huonontuneet monilta osin.

Kyselyn mukaan lapsia töihin lähettävien perheiden osuus nousi yhdeksästä prosentista 12 prosenttiin. Lisäksi perusterveydenhuoltoa tarvitsevien mutta sitä ilman jääneiden lasten osuus kasvoi 28 prosentista 34 prosenttiin.

STT

Kuvat: