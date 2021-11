Kokoontumisrajoitukset voimaan Varsinais-Suomessa tiistaina – ei koske tilaisuuksia, joissa vaaditaan koronapassi

Kokoontumisrajoitukset tulevat voimaan sisätiloissa Varsinais-Suomessa huomenna.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa.

Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 16.11.-16.12. eli kuukauden ajan.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin ja näin mahdollistaa passin omaavien henkilöiden osallistumisen tilaisuuksiin ilman aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia.

Tartuntatautilain pykälään 58 perustuva päätös kokoontumisrajoituksista on tehty koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi alueella.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa ja tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen viikon aikana. Ilmaantuvuusluku on kohonnut 216:een ja sairaalakuormitus uhkaa tehohoitoa vaativaa kirurgiaa. Rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.