Kolmen poliisin epäillään luovuttaneen salaista tietoa äärioikeistolaiseen ideologiaan myönteisesti suhtautuneelle ryhmälle – ryhmän sisältö ollut jopa sisällissotaan kiihottavaa

Keskusrikospoliisi (KRP) ja Syyttäjälaitos ovat saaneet valmiiksi turvallisuusalaan liittyvän tutkinnan, jonka keskiössä on ollut turvallisuusalalla työskentelevistä ihmisistä koostunut, äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suhtautunut ryhmä.

Kolmea poliisimiestä epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta. Yhtä heistä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta. Poliisien epäillään luovuttaneen salaiseksi luokiteltua tietoa ainakin äärioikeistolaista ideologiaa tukevan ryhmän käyttöön.

Lisäksi epäiltynä on poliisissa työskennellyt henkilö, jota epäillään myös virkasalaisuuden rikkomisesta. Hän ei kuitenkaan ole toiminut poliisina vaan muissa tehtävissä.

Juttukokonaisuudessa on epäiltyinä poliisien lisäksi muita ihmisiä. Kolmea heistä epäillään yllyttämisestä virkasalaisuuden rikkomiseen.

Lisäksi yhtä henkilöä epäillään ampuma-aserikoksesta ja yhtä henkilöä ampuma-aserikkomuksesta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare KRP:stä toteaa, että juttu on siirtynyt nyt yhteensä yhdeksän epäillyn osalta syyteharkintaan.

Tutkinnan keskiössä on noin kymmenen suomalaisen miehen ryhmä, jonka jäseniä yhdistää äärioikeistolainen ideologia. Ryhmä on käynyt keskusteluja pikaviestisovelluksissa suljetuissa keskusteluryhmissä.

Ryhmää yhdisti kiinnostus turvallisuusalaan

KRP on kertonut aiemmin, että ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa. Ryhmä tuli KRP:n tietoon toisen rikostutkinnan yhteydessä.

Ryhmässä on keskusteltu erityisesti ulkomaalaistaustaisista ihmisistä, jotka jäsenet ovat kokeneet uhaksi itsenäiselle Suomelle, KRP kertoi.

– Ryhmää on yhdistänyt turvallisuusala ja siitä kiinnostuneisuus, ja he ovat löytäneet toinen toisensa. Siihen on liittynyt ”Suomea puolustava” näkökulma, jossa he ovat varautuneet jonkinlaista ”uhkaa” varten. Esitutkinnassa ei ole selvinnyt, että mihin, Springare sanoo STT:lle.

– Ryhmässä on puhuttu tekniikoista ja siitä, miten harjoitellaan ja millaisia varusteita hommataan.

Ryhmässä on myös keskusteltu asioista, jotka ovat poliisin salassa pidettäviä tietoja.

Epäillyt kiistivät valmistelurikoksen esitutkinnassa. Heidän mukaansa kyse oli vain ”epäasiallisesta keskustelusta”.

Epäily törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta tippui pois

Esitutkinnassa ryhmän jäsenten toimintaa tutkittiin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna, mutta tämän nimikkeen osalta syyttäjät tekivät tutkinnanjohtajien esityksistä rajoittamispäätökset.

– Tämä oli aluksi päänimike, josta luovuttiin tekemällä rajoitusesitys syyttäjille. Nyt nimike tiputettiin tutkinnasta pois, koska esitutkinnassa ei löytynyt todennäköisiä syitä (epäillä rikosta), aluesyyttäjä Heikki Stenius sanoo STT:lle.

Springaren mukaan rikosnimike ei mennyt maaliin saakka esitutkinnassa, koska jäi uupumaan konkreettinen suunnitelma siitä, mihin henkilöt olivat varautumassa ryhmässä.

Kokonaisuus on siirtynyt epäiltyjen virkarikosten ja ampuma-aserikosten osalta syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

