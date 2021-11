Komissio haluaa kitkeä EU-markkinoilta metsäkatoa edistävät tuotteet – tiukemmat säännöt soijan, naudan, palmuöljyn, puun, kaakaon ja kahvin tuontiin

Euroopan komissio esittää, että EU-markkinoille saisi tuoda soijaa, nautaa, palmuöljyä, puuta, kaakaota ja kahvia vain silloin, kun yhtiö pystyy todistamaan, ettei tuotteiden valmistus ole edistänyt metsäkatoa.

Säännöt koskisivat myös tiettyjä johdannaistuotteita, kuten nahkaa, suklaata ja huonekaluja.

Käytännössä yhtiöiden olisi tiedettävä tarkat maantieteelliset sijainnit, joissa niiden tuomat tuotteet on valmistettu, ja osoittaa näin, ettei valmistus ole edistänyt metsäkatoa.

EU-komissio jakaisi lähtömaat eri riskiluokkiin metsäkatoriskin mukaan. Matalan riskiluokan maista tuleville tuotteille tarkastusvaatimukset olisivat yksinkertaisempia kuin korkean riskin maasta tuleville.

Säännöt metsäkadon ehkäisemisestä koskisivat myös EU:n sisällä valmistettuja tuotteita.

Sakkoja sääntöjen kiertäjille

Uuteen lainsäädäntöön sisältyisi mahdollisuus langettaa sakkoja yhtiöille, jotka eivät noudattaisi yhteisiä sääntöjä. Sakko voisi olla jopa 4 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta.

Maatalouteen käytettävien alueiden laajentuminen on pääsyitä maailmanlaajuiselle metsäkadolle. EU-komissio kertoo valinneensa tiukempien sääntöjen piiriin luettavat tuotteet vaikutusarvioinnin perusteella.

Vaikutusarvioinnissa tarkasteltiin, millä Euroopassa tuotettavilla ja kulutettavilla tuotteilla on ollut suurin myötävaikutus maailmanlaajuiseen metsäkatoon.

Komissio arvioi, että valittujen kuuden tuotteen kautta voidaan säästää huomattavia määriä metsää EU-kulutuksen ja -tuotannon aiheuttamalta heikkenemiseltä.

Ennakkoon komission esitystä on arvosteltu siitä, ettei tuotelistaan ole otettu mukaan esimerkiksi kumia.

Ympäristökomissaari Virginijus Sinkeviciuksen mukaan lainsäädännön tehoa tullaan seuraamaan tarkkaan, ja uusia tuotteita on mahdollista lisätä sääntöjen piiriin myöhemmin.

Sinkeviciuksen mukaan uusista säännöistä ei pitäisi koitua merkittävän suuria lisäkustannuksia yrityksille. Hän korostaa uudesta lainsäädännöstä saatavien hyötyjen olevan suuremmat kuin siitä koituvat kustannukset.

– (Vaikutusarvioinnissa) näkyy myös selkeästi, ettei tuotteiden hintoihin ole tulossa merkittävää nousua, Sinkevicius sanoi.

Rajoituksia jätteiden vientiin

Komissio julkisti tänään myös päivitetyn esityksen jäteviennin säännöistä. Esityksen mukaan muun muassa jätteiden vientiä köyhempiin maihin rajoitettaisiin ja se sallittaisiin vain, jos vastaanottava maa on halukas ottamaan vastaan jätteitä ja kyvykäs käsittelemään niitä kestävästi.

Sinkevicius luonnehti metsäkatoon ja jätevientiin puuttuvia esityksiä maailman mittakaavassa kaikkein kunnianhimoisimmiksi.

– Jos odotamme kumppaneiltamme kunnianhimoisempia ilmasto- ja ympäristölinjauksia, meidän tulisi itse lopettaa saasteiden vienti ja metsäkadon tukeminen, Sinkevicius sanoi.

Komission esitykset menevät seuraavaksi EU-parlamentin ja jäsenmaiden käsiteltäväksi.

Varovaisen myönteinen vastaanotto

Esitys metsäkatoon puuttumisesta sai tuoreeltaan varovaisen myönteisen vastaanoton ympäristöjärjestöiltä.

WWF kuvailee esityksen luovan perustaa sille, että EU:sta tulisi ensimmäinen alue, joka puuttuu kokonaisvaltaisella tavalla maailmanlaajuiseen metsäkatoon. WWF:ää kuitenkin huolettaa lainsäädäntöön mahdollisesti jäävät porsaanreiät.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen maatalous- ja metsäkampanjoitsija Sini Eräjää luonnehtii esitystä niin ikään toivon pilkahdukseksi siitä, että EU voisi rajoittaa tuhoa, jota se aiheuttaa maailman metsille.

– Mutta Euroopan komissio on jättänyt uuteen lakiin merkittäviä aukkoja, joka jättävät elintärkeitä ekosysteemejä monissa osissa maailmaa haavoittuvaan asemaan, Eräjää kommentoi tiedotteessa.

Greenpeace vetoaa EU-parlamenttiin ja jäsenmaihin, jotta nämä kiristäisivät esitettyä lakia.

Heta Hassinen

STT

