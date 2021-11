Koneet käynnistyivät poistotekstiilien kiertotalouslaitoksella Paimiossa

Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava kiertotalouslaitos aloitti toimintansa Paimiossa.

Laitoksen toiminta perustuu yhteistyölle, jonka avulla sekä yritysten että kotitalouksien poistotekstiili saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Uuden kiertotalouslaitoksen tarkoituksena on edistää merkittävästi tekstiilin käsittelyn ja uusiokäytön haasteiden ratkaisemista.

Laitoksessa yritysten poistotekstiilejä uudelleen käytettäväksi kuiduksi valmistaa Rester Oy, jonka tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti merkittävä ratkaisumalli yritysten tekstiilien kierrättämiseksi.

– Kumppaneiden kanssa tapahtuvan aktiivisen yhteistyön myötä voimme välittömästi vaikuttaa materiaalien kiertotalousasteeseen. On palkitsevaa olla mukana hyödyntämässä aiemmin jätteeksi luokiteltua materiaalia uudelleen laadukkaana raaka-aineena. Tätä on valmisteltu vuosia, on hienoa saada työt konkreettisesti käyntiin, Resterin toimitusjohtaja Outi Luukko sanoo tiedotteessa.

Laitoksen toisella linjastolla toimii Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), joka tarjoaa kotimaisen käsittelyratkaisun Suomen kotitalouksilta kerätylle poistotekstiilille jalostamalla siitä kierrätyskuitua.

– LSJH:n tavoitteena on ratkaista kotitalouksien tekstiilinkierrätys Suomessa. Olemme keränneet ja lajitelleet asukkaiden poistotekstiiliä vuodesta 2015 ja selvittäneet poistotekstiilin kierrätyksen ja jalostuksen mahdollisuuksia lukuisten hankkeiden kautta pian kymmenen vuoden ajan. On upeaa päästä vihdoin jalostamaan kuluttajapoistotekstiilistä vastuullisen tekstiiliteollisuuden uutta raaka-ainetta, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä toteaa tiedotteessa.

Laitoksen linjastot pystyvät käsittelemään yhteensä 10 prosenttia Suomen vuosittaisesta tekstiilijätemäärästä. Poistotekstiilistä valmistuu kierrätysraaka-ainetta, joka on jo löytänyt tiensä moniin tuotteisiin. Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä ja suodatinkankaita sekä komposiitteja. Kuidulle haetaan jatkuvasti uusia käyttökohteita.

– Kuidun mahdollisuudet ovat rajattomat ja kutsummekin kaikki jatkokäytöstä kiinnostuneet yritykset tutustumaan materiaaliin ja sen jalostusmahdollisuuksiin, Luukko ja Heikkilä kannustavat.