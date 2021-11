Konkaripuolustaja Rafinha jatkaa AC Oulussa, Inter hankki Ruxin

Puolustaja Rafinha, 39, on tehnyt miesten jalkapalloliigassa pelaavan AC Oulun kanssa vuoden jatkosopimuksen.

– Nyt lomailen ensin rauhassa enkä ole vielä luonut ajatusta ensi kauteen. Joukkuekin on vielä rakennusvaiheessa, ja minulle on nyt tärkeintä, että yhteinen taival jatkuu, Rafinha sanoi AC Oulun kotisivuilla.

Brasilialaiskonkari on edustanut pitkällä urallaan Suomessa myös Tampere Unitedia ja HJK:ta. Lisäksi hän edusti useita vuosia Belgian pääsarjaseuraa Gentiä. Rafinha voitti HJK:ssa neljä Suomen ja Gentissä yhden Belgian mestaruuden.

Jalkapalloliigan Inter puolestaan kertoo tehneensä kahden kauden mittaisen sopimuksen espanjalaisen Roger ”Ruxi” Bonetin kanssa. Ruxi, 26, pystyy pelaamaan keskus- ja laitapuolustajana tai niin sanottuna wing-backina. Hän on pelannut Suomessa KTP:ssä ja AC Oulussa, jossa tilille tuli päättyneellä kaudella 26 liigaottelua ja yksi maali.

https://acoulu.fi/uutiset/ac-oulun-ikinuori-jaksaa-viela-heilua/

https://fcinter.fi/fc-inter-pelaajasopimukseen-roger-ruxi-bonetin-kanssa/

STT

