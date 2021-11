Turkuhallissa pelattiin torstaina Liigan kärkipään mittelö, kun kolmantena ollut TPS kohtasi sarjaa johtaneen KooKoo:n. TPS lähti otteluun kahden pelin voittoputkessa, kun KooKoo puolestaan oli hävinnyt edellisenä iltana Hämeenlinnassa.

TPS:n voittoputki jäi tällä kertaa kahden ottelun mittaiseksi, kun pisteet lähtivät vierasjoukkueen matkaan 4–1-voittolukemin. KooKoo kasvatti samalla johtoaan sarjan kärjessä. Se on nyt neljä pistettä TPS:n edellä – joskin neljä peliä enemmän pelanneena.

Joukkueiden välissä kakkosena on pisteen Palloseuraa edellä oleva Oulun Kärpät.

– Tiukka matsi oli. KooKoo kuitenkin puolusti hyvin ja teki tarvittavat maalit. Tehottomuus vaivasi taas meitä, eikä pelejä voi voittaa, jos ei tee kuin yhden maalin, Elmeri Eronen sanoi.

TPS tuli otteluun täynnä energiaa.

Intoa oli kenties liikaakin, sillä Markus Nurmi ja Ruben Rafkin ottivat jo ottelun ensiminuuteilla jäähyt ja KooKoo pääsi pelaamaan puoli minuuttia kahden miehen ylivoimaa. Varsinaisen ylivoiman TPS:n alivoima selvitti hienosti, mutta samalla hetkellä, kun kuuluttaja kertoi joukkueiden olevan täysilukuiset, TPS puhalsi ulos ja Aleksi Ainali iski kiekon maalin etukulmasta sisään.

TPS sai oman kahden pelaajan ylivoimansa erän toisella puoliskolla. Kuviot pyörivät nätisti kouvolalaisten päädyssä, mutta kesken pyörityksen KooKoo:n Kasperi Ojantakanen katkaisi syötön, karkasi läpiajoon ja päätti sen kylmän viileästi Andrei Karejevin taakse.

TPS voitti ensierän laukaukset 22–12, mutta oli silti ensimmäisellä erätauolla 0–2 -tappiolla.

TPS-puolustajat laukoivat avauserässä ahkerasti kohti KooKoo:n maalilla pelannutta Oskari Setästä. Niklas Arellin lavasta lähti kolme laukausta, Johan Ivarssonin ja Erosen lavoista kaksi per mies. Toisessa erässä kova työ tuotti lopulta tulosta, kun Rafkin ohjasi Erosen siniseltä ampuman kudin Setäsen taakse.

– Olemme jumpanneet sitä, että puolustajat laukoisivat enemmän kohti maalia ja saisimme sitä kautta maalille tilanteita. Vetoja tuli nyt ihan hyvin, mutta tehokkuus ei ollut riittävä, Eronen sanoi.

– Ammuin vain kohti maalia ja kai se jonkun pompun kautta meni Rubenista sisään. Ihan hieno maali, mutta enemmän pitäisi niitä tehdä.

Rafkinin osuma jäi toisen erän ainoaksi ja, kuten niin usein TPS:n tämän kauden otteluissa, päätöserään lähdettiin jännittävässä yhden maalin erossa. Toisen erän jälkeen TPS johti laukaustilastoa lukemin 43–26.

Ottelu ratkesi lopullisesti KooKoo:lle, kun Teemu Rautiaisen rannelaukaus lipsahti Karejevin hanskan kautta maaliin, kun ottelua oli reilu viisi minuuttia jäljellä. Kouvolalaisten neljännen teki ottelun viimesekunneilla ylivoimalla tyhjiin Kimi Koivisto .

Mitch Hults ja Filip Sandberg olivat sivussa kokoonpanosta, ja kakkosketjussa Jack Rodewaldin ja Jonne Tammelan kanssa pelasi torstaina 18-vuotias Kalle Väisänen.

TPS pelaa seuraavan kerran heti perjantaina Tampereella, kun se kohtaa itsensä kanssa tasapisteissä olevan Ilveksen. Ottelu on Palloseuran viimeinen Hakametsän legendaarisessa hallissa.

– Tulee varmasti hieno peli. Sinne on tulossa paljon väkeä ja on tosi siistiä päästä vielä Hakametsään pelaamaan. Ilves on todella kova vastus, mutta uskon, että se voittaa, joka on valmiimpi kamppailemaan ja haluaa voittoa enemmän, Eronen mietti.

Kirjoittaja: Jussi Leppäsyrjä