Korisliigan yleisömäärät ovat palanneet lähes ennalleen – pidempi trendi on silti laskeva

Miesten Korisliigan yleisömäärät ovat pudonneet hieman koronaa edeltävästä ajasta.

Kun runkosarjaa on takana hieman yli puolet, yleisökeskiarvo on 802. Kaudella 2019–2020 runkosarjan yleisökeskiarvo oli ennen kauden ennenaikaista päättymistä 826 katsojaa. Viime kaudella suurin osa otteluista pelattiin koronan vuoksi tyhjille katsomoille.

Vilppaan kotiotteluita on käynyt katsomassa keskimäärin 1 252 katsojaa, mikä on suurin luku. Vilppaan yleisökeskiarvo on pudonnut koronaa edeltävästä kaudesta yhdeksän prosenttia.

Keskiarvo noussee lähemmäs vanhaa tasoa heti maaottelutauon jälkeen, kun Karhubasket saapuu Salohalliin (4. joulukuuta). Tuo ottelu on myös ensimmäinen Vilppaan kotiottelu, jossa on käytössä koronapassi.

Vilpas on hallinnut yleisötilastoa kaudesta 2016–2017 lähtien.

Yleisömääriään on kasvattanut viisi seuraa. Suurin nousu on Seagullsilla ja hieman yllättäen Katajalla.

Petteri Koposen hankkinut Seagulls pelasi viisi ensimmäistä kotiotteluaan loppuunmyydyssä Kisahallissa, joten Seagullsin yleisömäärät olisivat paremmilla olosuhteilla vieläkin suuremmat. Katajan yleisökeskiarvon voidaan olettaa nousevan loppukaudella, kun joukkue siirtyy joulukuussa pelaamaan uuteen Motonet Areenaan.

Eniten yleisöään on menettänyt loistavasti kauden aloittanut Kouvot, jonka keskiarvo on pudonnut 270 katsojalla. Kouvot pelaa kotiottelunsa edelleen Mansikka-ahon liikuntahallissa, joka on nähnyt jo parhaat päivänsä.

Toinen yleisöään paljon menettänyt joukkue on BC Nokia, jonka kotisali Nokian Palloiluhalli puretaan kauden päätteeksi.

Sarjanousija Bisons ei ole houkutellut samanlaisia yleisömääriä Loimaan liikuntahalliin kuin seuran ensimmäisellä liigavisiitillä. Bisonsin keskiarvo on 581, kun se viimeisellä liigakaudella oli runkosarjassa 802.

Korisliigan yleisömäärät ovat olleet jo pidempään laskussa.

Kaudella 2016–2017 Korisliigassa tehtiin runkosarjan yleisöennätys. Tuolloin keskiarvo oli 941. Ennätyksen suurin selittäjä oli Vilpas, joka veti tuolloin runkosarjassa ennätyksellisen 1 594 katsojan keskiarvon.

Tällä kaudella pelataan ensimmäistä kertaa runkosarjan jälkeen ylä- ja alaloppusarjat, joiden vaikutusta yleisömääriin on vielä vaikea arvioida.

Lähitulevaisuudessa Korisliigan yleisömäärät saattavat kääntyä taas nousuun, kun Joensuun uuden areenan lisäksi Kauhajoen uusi areena valmistuu syksyllä 2022.

Toinen keskiarvoa nostava tekijä on sarjajumbo Korihaiden mahdollinen putoaminen Korisliigasta. Korihaiden yleisökeskiarvo on pysynyt viime kaudet reilussa 400 katsojassa.

Korisliigan alkukauden yleisötilasto

Joukkue, yleisökeskiarvo (ero kauteen 2019–2020)

Vilpas 1252 (-117)

Seagulls 1147 (+187)

Lahti Basketball 1033 (+47)

KTP 915 (-32)

Karhubasket 899 (+5)

Kataja 894 (+132)

Pyrintö 721 (-29)

Kouvot 681 (-270)

Bisons 581 (I div.)

Kobrat 530 (-31)

BC Nokia 485 (-165)

Korihait 428 (+10)

Keskiarvo: 802 (-24)

Korisliigan runkosarjan yleisöennätys 941 on kaudelta 2016–2017.