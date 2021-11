Korona riesana Salon alakouluissa – Ei korona ole mihinkään kadonnut, sanoo ylilääkäri Kaisa Ellä.

Koronatapauksia on parhaillaan runsaasti muutamassa Salon alakoulussa. Tartunnat ovat vaivanneet alle 12-vuotiaita, jotka ovat rokottamattomia.

– Salossa on kolme koulua, joissa tartuntoja on paljon, mutta myös muissa kouluissa on yksittäisiä tartuntoja, kertoo Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä .

Yksittäisiä tartuntoja on raportoitu myös päiväkodeista sekä yläkouluista.

Ellä muistuttaa, että kouluympäristö ei ole ainoa tartuntalähde, vaan tartuntoja on saatu myös harrastus- ja kaveripiirissä.

Jo viime viikolla Ellä kertoi SSS:ssä, että kalenteriviikolla 44 eli marraskuun ensimmäisellä viikolla Salon uusien koronatartuntojen määrä oli yli kolmenkertaistunut aikaisempaan verrattuna. Uusia tartuntoja oli marraskuun ensimmäisellä viikolla Salossa 53.

Viime viikon uusien tartuntojen määrä ei näytä suinkaan olevan laskussa, vaan päinvastoin.

– Tällä hetkellä tiedossa on 56 tapausta, mutta viikonlopun tietoja en ole vielä ehtinyt katsoa, Ellä kertoi maanantaina.

Sen hän tiesi kertoa, että viikonlopulta oli tulossa lisää uusia todettuja tartuntoja.

– Koronatartuntoja on edelleen, ei korona ole mihinkään kadonnut, Ellä muistuttaa.

Salon kaupunki ei enää kerro tarkkoja tietoja siitä, missä tartunnan saanut tai saaneet ovat olleet.

Tästä on tullut palautetta Ellälle. Hän selittää, ettei tiedon avulla pysty välttämään mahdollista altistumista, sillä tieto tartunnasta tulee vasta jälkikäteen.

Ellän neuvo onkin edelleen, että maskia kannattaa käyttää tilanteissa, joissa joutuu olemaan paljon lähekkäin toisten ihmisten kanssa.

– Jos ei käytä maskia, ottaa tietoisen riskin, hän sanoo.

Koronatartunnat eivät myöskään kosketa vain nuoria, vaikka nyt tapauksia onkin ollut paljon joissain kouluissa. Jo viime viikolla Ellä kertoi, että Salon uusista koronatartunnoista noin puolet oli lapsilla ja puolet aikuisilla.

– Koronatartuntoja on myös aikuisissa, joiden tartunnat eivät välttämättä ole lapsilta saatuja, hän sanoo.

Kouluissa ilmenneet uudet tartunnat saattavat mutkistaa opetusta, vaikka nykyisin ei enää koko luokkaa laiteta automaattisesti karanteeniin, vaan mahdolliset altistuneet kartoitetaan tarkasti.

Salon perusopetusjohtaja Inkeri Lahti sanoo, että tartuntoja ilmenneissä kouluissa karanteeniin määrättyjen opetus järjestetään tapauskohtaisesti. Etäopetusta ei järjestetä automaattisesti.

– Etäopetuksen järjestäminen riippuu tilanteesta. Jos lähes koko luokka joutuu karanteeniin, silloin voidaan järjestää etäopetusta, hän selittää.

Lisäksi kouluissa, joissa on paljon tartuntoja, mietitään muitakin keinoja tartuntojen estämiseksi. Yksi keino voi olla lisäväljyys esimerkiksi ruokaillessa. Lahti tosin sanoo, että monet keinot on jo otettu käyttöön, joten uusia on hankala löytää.

Maskisuositusta on myös laajennettu 3.–6. luokille kouluissa, joissa on runsaasti tartuntoja.