Koronakriisi ei vienyt suomalaisten uskoa omaan talouteensa, kertoo Dansken tutkimus

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on koronan jälkeen vahvistunut, kertoo Danske Bank. Pankin tekemästä, taloudellista mielenrauhaa seuraavasta tutkimuksesta ilmenee, että suomalaiset suhtautuvat nyt omaan talouteensa lähes yhtä viilipyttymäisesti kuin ruotsalaiset.

Erityisen paljon taloudellinen mielenrauha on uudessa tutkimuksessa parantunut 25-34-vuotiailla. Yhdeksästä osa-alueesta koostuva mielenrauhaindeksi nousi suomalaisilla lukemaan 6,4 asteikolla 1-10.

Vuodesta 2018 tehdyssä Pohjoismaiden laajuisessa tutkimuksessa suomalaisten mielenrauhalukema on aiemmin ollut 6-6,1. Se on ollut muita Pohjoismaita heikompi, mutta uudessa kyselyssä ero on pienentynyt.

– Olemme tänäkin vuonna taloudelliselta mielenrauhalta heikoin Pohjoismaa. Suomalaisten mielenrauha on kuitenkin ottanut kiinni Ruotsia ja Norjaa. Vahvin taloudellinen mielenrauha on tanskalaisilla, joilla on se 7, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

Ruotsalaisten lukema oli uudessa kyselyssä 6,5 ja norjalaisten 6,8.

Vahvimmat osa-alueet suomalaisille ovat muita pienempi huoli omaisuudesta ja usko oman taloudellisen tilanteen kehittymisestä viiden vuoden päähän. Suomalaisista 49 prosenttia uskoo, että oma taloustilanne on viiden vuoden päästä parempi kuin nyt. Ruotsissa osuus oli 39 prosenttia, Tanskassa 42 ja Norjassa 44.

Mielenrauha luo pohjaa talouskasvulle

– Taloudellinen mielenrauha on yhteiskunnallisesti tärkeä muuttuja, sillä luottamus omaan talouteen synnyttää taloudellista toimeliaisuutta. Koronakriisi ei juuri pudottanut suomalaisten luottamusta ja toipuminen näyttää nostavan sitä, sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski tiedotteessa.

Kaikille Pohjoismaille yhteistä on se, että taloudellinen mielenrauha on paras eläkeikään ehtineillä. Norjalaisilla eläkeläisillä on tutkimuksen korkein mielenrauhalukema, 7,6. Suomalaisten eläkeläisten luku on 6,7.

– Eläkeläisten korkea taloudellinen mielenrauha selittyy osittain elämänvaiheella, jossa suurimmat riskit ja huolet ovat takana. Positiivisesti ajateltuna tämä voi olla myös elämän aikana kertyneen taloustaidon ansiota. Eläkeläisten taloudellinen mielenrauha on myös vakaata, sillä se vaihdellut vähiten tutkimuksen historiassa, Kuoppamäki sanoo.

Dansken kyselyyn vastasi reilut 3 000 suomalaista, ja kaikissa Pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä yli 8 000. Aineisto kerättiin Suomessa elokuussa.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: