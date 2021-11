Koronamuunnos omikron on aiheuttanut uusintasairastumisia, kertoi ylilääkäri Järvinen Ykkösaamussa

Nopeasti Etelä-Afrikassa levinnyt uusi koronamuunnos omikron on aiheuttanut uusintasairastumisia jonkin verran enemmän kuin koronan aiemmat variantit, kertoi ylilääkäri Asko Järvinen Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– Omikron saattaa läpäistä rokotuksen sekä aiemmin sairastetun koronataudin tuoman suojan. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mitä tämä uusi muunnos merkitsee rokotettujen kannalta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Järvinen arvioi.

Huolta on hänen mukaansa herättänyt se, että omikron todennäköisesti leviää herkemmin kuin koronan aiemmat variantit.

– Leviäminen on ollut hyvin nopeaa. Kaikki virustyypit eivät kuitenkaan kykene leviämään maailmalla laajemmin.

Jos omikron kuitenkin pääsee leviämään maailmalle, sen tuloa Suomeen ei kyetä Järvisen mukaan estämään.

Suojaako rokotus yhä vakavalta taudilta?

Ylilääkäri uskoo, että jo alkavan viikon aikana omikronista alkaa kertyä runsaasti lisää tietoa.

– Emme tiedä vielä esimerkiksi sitä, millaisen taudinkuvan se aiheuttaa. Sitäkään ei tiedetä, suojaako rokotus edelleen vakavalta koronataudilta. Tähän asti rokote on niin tehnyt koronan uusia muunnoksia vastaan.

Järvinen muistutti, että koska koronarokote on jo valmiina, sitä kyetään ”ainakin teknisesti” muokkaamaan kohtuullisen nopeasti, jos omikronin vuoksi näin pitäisi tehdä.

Järvinen arvioi, että Suomessa joka tapauksessa tarvitaan koronapassia ja -rajoituksia koko talven ajan.

Yli 5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä saanut Suomessa kolmannen rokotteen

Koronarokotteen kolmannen annoksen Suomessa saaneiden määrä on ylittänyt 5 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi sunnuntaina. Kolmannen rokoteannoksen on saanut runsaat 247 000 ihmistä, eli 5,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Kaksi rokoteannosta on annettu Suomessa nyt puolestaan hieman alle neljälle miljoonalle ihmiselle, eli 81,6 prosentille 12 vuotta täyttäneistä.

Koronarokotteen yhden annoksen saaneita on runsaat 4,2 miljoonaa. Heidän osuutensa 12 vuotta täyttäneistä on runsaat 86,6 prosenttia.

STT

Kuvat: