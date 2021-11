Koronan ilmaantuvuus on ennätystasolla Varsinais-Suomessa

Koronan ilmaantuvuus on noussut ennätystasolle Varsinais-Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) maanantaina ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 275. Luku on koko epidemian korkein.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana on rokottamattomilla peräti 830, kun kaksi rokotusta saaneilla luku on 127. Kolme rokotusta saaneilla ilmaantuvuusluku on vain 43.

– Viesti on hyvin selkeä, kun katsoo lukuja. Rokottamattomilla on suuri riski sairastua koronatautiin, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Rintalan mukaan myös riski joutua sairaalahoitoon on rokottamattomilla henkilöillä suuri.

– Rokottamattomilla on 20-kertainen riski joutua sairaalahoitoon verrattuna kahdesti rokotettuihin, hän sanoo.

”Viesti on hyvin selkeä, kun katsoo lukuja. Rokottamattomilla on suuri riski sairastua koronatautiin.”

Tehohoitoon joutumisen vaara on rokottamattomilla yli 30-kertainen. Tyksissä tehohoidossa vietetään keskimäärin 11 vuorokautta. Vuorokausi tehohoitoa maksaa yhteiskunnalle noin 3 000 euroa eli keskimääräinen lasku tehohoitoa vaativan koronapotilaan hoidosta on noin 33 000 euroa.

Tehohoidon kuolleisuus koronapotilailla on Tyksissä noin 11 prosenttia. Koronapotilaiden kuolleisuus on lähes kolminkertainen muiden tehohoitopotilaiden kuolleisuuteen verrattuna.

Tyksissä tehohoidossa olleiden koronapotilaiden keski-ikä on 52 vuotta. Heistä 70 prosenttia on ollut miehiä.

Niin kutsuttuun raskaaseen tehohoitoon on Suomessa tällä hetkellä käytössä noin 250 paikkaa. Arvioiden mukaan paikoista maksimissaan 20 prosenttia voidaan osoittaa koronapotilaille ilman merkittävää haittaa muille tehohoitoa tarvitseville potilaille.

Suomessa tämä tarkoittaa, että tehohoidossa voi olla enintään 50 koronapotilasta, minkä jälkeen tilanne on kriittinen. Tyksissä tämä tarkoittaa viittä potilasta ja Helsingissä 15:tä potilasta.

Tyksissä oli tiistaina hoidossa kaikkiaan 14 koronapotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Terveyskeskussairaaloissa on lisäksi kymmeniä potilaita hoidossa koronan takia.

– Sairaalahoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on jo valtakunnallisesti ylittänyt sen, minkä ajatellaan olevan kriittinen raja. Meillä on Varsinais-Suomessa paljon koronapotilaita terveyskeskuksissa vuodeosastoilla, Rintala sanoo.

Tyks varoitti viime viikolla, että kasvava paine koronapotilaiden tehohoitoon uhkaa siirtää muita leikkauksia. Rintalan mukaan paine teho-osastolla helpotti kuitenkin viikonlopun ja alkuviikon aikana.

– Tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti. Veitsen terällä tässä ollaan edelleen koko ajan, hän huomauttaa.

Ei vanhempia koulujen joulujuhliin

Oppilaitoksissa järjestettäviin joulujuhliin voivat osallistua ainoastaan oppilaat, opettajat sekä muu välttämätön henkilökunta, ohjeistaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä.

Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin, joita ovat etenkin käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja maskien käyttö.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee harkitsemaan tarkkaan, pikkujoulujen järjestämistä, mikäli ne toteutetaan sellaisessa paikassa, jossa koronapassia ei voida tarkistaa.

– Pikkujoulujuhlia voidaan pitää, jos ne voidaan järjestää terveysturvallisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Tällä hetkellä maskisuositus koskee neljäsluokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita. Maskisuositus voidaan ulottaa koskemaan myös 1–3 vuosiluokkien oppilaita, mikäli alakoulussa todetaan merkittäviksi arvioituja tartuntaryppäitä.

Koulu- tai kuntakohtaisesti voidaan harkita myös hybridi- tai etäkouluopetukseen siirtymistä rajoitetuksi ajanjaksoksi, jos oppilaitoksessa todetaan merkittäviä tartuntaryppäitä.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt. Harrastustiloissa ja niiden pukuhuoneissa on huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja maskien käytöstä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä harrastustiloja.

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja terveyskeskusten vuodeosastoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisiin vierailukäytäntöihin, riippumatta asukkaiden, potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotestatuksesta.