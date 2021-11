Koronapassi on avain anniskeluravintoloihin – ”Eihän yrittäjällä ole mitään muuta mahdollisuutta, jos haluaa hengissä pysyä”

Hallituksen päätös kiristää ravintolarajoituksia koronaepidemian leviämisalueilla vaikuttaa olennaisesti myös salolaisten ravitsemisliikkeiden mahdollisuuksiin toimia jatkossa ilman koronapassia.

Jos ravintolat eivät edellytä koronapassia asiakkailtaan, alkoholin myynti on lopetettava sunnuntaista alkaen jo kello 17. Ravintoloiden tulee sulkeutua tuntia myöhemmin. Lisäksi asiakaspaikoista anniskeluravintolat voivat täyttää vain puolet.

Aiemmin Varsinais-Suomessa valomerkki on välkähtänyt ilman koronapassin käyttöönottoa puolenyön aikaan ja ravintolat ovat sulkeutuneet kello 01.

– Eihän yrittäjällä ole mitään muuta mahdollisuutta, jos haluaa hengissä pysyä, Maran Baarin yrittäjä Matti Korhonen pohtii hallituksen uusia linjauksia.

Bar Bizarren yrittäjä Sanna Jousi on samaa mieltä.

– Jos viideltä pitää mennä kiinni, niin hirveästi ei ole vaihtoehtoja, Jousi sanoo.

Bizarre kokeili koronapassin käyttöönottoa jo aiemmin lokakuussa, mutta luopui siitä yhden illan jälkeen.

Korhonen kertoo, että Maran Baarissa koronapassia on kysytty asiakkailta viikonloppuisin kello 20:stä eteenpäin. Ravintola on ollut auki tällöin kello 03:een asti.

– Se on toiminut ihan hyvin, ja asiakkaita on ollut viikonloppuisin hyvin. Nyt koronapassi on otettava kokonaisvaltaisesti käyttöön. Olemme buukanneet joulukuun täyteen bändejä, ja kaikkien on saatava leipänsä. He, joilla rokotukset ovat voimassa, pääsevät nauttimaan, Korhonen alleviivaa.

Salolaisravintoloissa koronapassi on ollut käytössä viikonloppuisin ainakin myös Bar Pena & The Discossa.

Yrittäjä Henriikka Ratamo Hometownista kertoo, että ravintolan on tarkoitus testata koronapassia ensimmäistä kertaa tänään lauantaina tapahtuman yhteydessä.

Ratamo sanoo, etteivät hallituksen kiristysaikeet ravintoloita kohtaan tulleet yllätyksenä.

– Se tuli vähän yllätyksenä, että anniskelu loppuu jo kello 17. Se on aika raju veto tässä kohtaa. Ajatuksena koronpassi on ihan hyvä, mutta en tiedä, käytetäänkö sitä ihan oikein.

Tuntuuko, että ravintolat ovat uusien linjausten myötä pakotettuja ottamaan koronapassi käyttöön, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa?

– Kyllähän se vähän siltä vaikuttaa. Meillä ei myyntiä tehdä ennen kello 17:ää, Ratamo toteaa.

Korhosen mukaan 90 prosenttia asiakkaista on ottanut koronapassin tyytyväisinä vastaan.

– Alussa tuli kaikennäköisiä protesteja sähköpostilla pieneltä määrältä ihmisiä, jotka eivät välttämättä edes käy ravintoloissa. Niitä tuli myös muualta kuin Salosta, ympäri Suomen.

Meneillään oleva pikkujoulusesonki näyttää Korhosen mukaan positiiviselta, sillä yrittäjä on myynyt tulevat viikot täyteen.

– Tosin torstaina tuli ensimmäiset peruutukset koronan takia. Katsotaan, mitä jatkossa tapahtuu, voi olla että jotain juhlia peruuntuu. Siihen olemme tottuneet tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana. Nyt onneksi koronapassin avulla pystymme edes jotain järjestämään, Korhonen toteaa.

Myös Hometownin Ratamoa huolettavat hieman tulevat pikkujouluvaraukset.

– Varausten peruuntumisia ei kukaan tietenkään toivo, hän sanoo.

Bizarren Jousi kertoo, että ihmiset ovat olleet marraskuussa hyvin liikkeellä Salossa.

– Varauksia on paljon. Olemme osittain myyneet jo ei-oota. Jos haluaa tulla meille ruokailemaan, kannattaa pöytävaraus tehdä etukäteen, Jousi opastaa.-