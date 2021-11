Koronasulku päättyi liki koko Venäjällä tartunta-aallosta huolimatta

Suuressa osaa Venäjää päättyi maanantaina viikon mittainen palkallinen loma, joka oli käytännössä koronasulku. Loman tarkoituksena oli hillitä koronaviruksen leviämistä. Sulun annettiin päättyä, vaikka maassa on todettu nyt kymmeniätuhansia uusia tartuntoja ja yli tuhat koronaan liittyvää kuolemaa päivittäin.

Presidentti Vladimir Putin määräsi palkallisen lomakauden hillitäkseen jyrkästi lisääntyviä koronainfektioita ja kuolemantapauksia. Tilannetta on vaikeuttanut maan hitaasti etenevä rokotusohjelma.

Yksittäisillä alueilla oli valtuudet pidentää lomajaksoa. Maanantaihin mennessä näin oli kuitenkin tehnyt niistä vain viisi, mukaan lukien maan länsiosan alueet Brjansk ja Novgorod.

Tosin useat alueet ottivat käyttöön rokotustodistuksen tai laajensivat sen käyttöä koskemaan ravintoloissa, kahviloissa ja ostoskeskuksissa käymistä.

Novgorodin kaupungissa, jossa viranomaiset jatkoivat sulkukautta, jotkut hyväksyivät toimenpiteen.

– Se on oikea tapa. Ehkä viikon kuluessa alkaa tulla vähemmän potilaita ja vähemmän tartuntoja, sanoi Antonina Leontjeva, 75, uutistoimisto AFP:lle.

Toiset kuitenkin sanoivat olevansa närkästyneitä.

– En pidä tästä, tämä saa minut hulluksi. En voi mennä minnekään ilman QR-koodia, valitti 19-vuotias Aleksandr Vorotilov.

Paljonko kuolemia jäänyt pimentoon?

Venäjän pandemian pahin seutu, Moskova, ei edelleenkään vaadi todisteita rokotuksesta useimmissa julkisissa palveluissa.

Presidentti Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että on liian aikaista sanoa, auttoiko viikon lomajakso vähentämään tartuntoja.

– Se selviää vasta viikon kuluttua, hän sanoi toimittajille.

Pandemian alkamisen jälkeen Venäjällä on rekisteröity yli 8,8 miljoonaa koronatartuntaa. Lisäksi epäillään merkittävän määrän tartuntoja ja koronakuolemia jääneen maassa toteamatta. Esimerkiksi tilastovirasto Rosstatin lokakuussa antamiin lukuihin oli kirjattu lähes kaksinkertainen määrä koronaan liittyviä kuolemia hallituksen lukuihin verrattuna.

Virallisesti todettujenkin tartuntojen perusteella Venäjä on yksi pahiten pandemiasta kärsineistä valtioista maailmassa. Venäjän tämän syksyn tuhoisa korona-aalto on saanut tartunnat ja kuolemat kipuamaan maan uusiin ennätyksiin.

Maanantaina viranomaiset raportoivat 39 400 tartunnasta ja 1 190 koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta viime vuorokauden aikana.

Venäjä on ottanut käyttöön useita kotimaisia ​​koronarokotteita, kuten Sputnik V:n. Vain noin kolmannes väestöstä on rokotettu täysin.

Rosstatin mukaan koronavirukseen liittyvistä syistä kuoli syyskuussa yli 44 200 ihmistä.

