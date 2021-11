Koronatartuntojen määrä kasvussa, kahdessa viikossa noin 11 000 tartuntaa

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 11 000 koronatartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tänään raportoitu päivittäinen tartuntaluku kipuaa yhdeksi epidemia-ajan korkeimmista. THL raportoi tänään 1 151 uutta tartuntaa.

Sairaalahoidossa on nyt 299 koronapotilasta, joista 38 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on kuusi ja tehohoidossa kaksi ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

STT

