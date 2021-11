Koronatilanne tasaantui Salossa – Ylilääkäri: pysy kotona flunssaisena!

Salossa on todettu viikon jakson aikana 30 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on selvästi pienempi kuin edellisellä seurantajaksolla, jolloin tartuntoja kirjattiin 54.

– Koronatilanne on tasaantunut. Tartuntoja tulee tasaisesti, mutta tapauksia on selkeästi vähemmän kuin marraskuun alkupuolella, sanoo Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä .

Kaikkiaan Saloon on nyt kirjattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilaston mukaan 1 530 koronavirustartuntaa. Ellän mukaan Salossa on todettu alkuviikon aikana 11 koronatartuntaa.

– Isoimmat tartuntaryppäät Salon alakouluissa ovat rauhoittumaan päin. Tartuntoja tulee nyt aikuisväestölle. Tartunnanlähteet ovat kirjavia, tautia saadaan perheenjäseniltä ja työpaikoilta. Aina ei tiedetä, mistä tartunta on peräisin, Ellä toteaa.

Ellä muistuttaa, että koronatilanne on kokonaisuudessaan yhä huolestuttava, vaikka Salossa tilanne on kääntynyt parempaan.

– Koronakuormitus on sairaaloissa edelleen iso.

Ellä on huomannut, että jatkuvat rajoitukset alkavat väsyttää ihmisiä, ja liikkeelle lähdetään helposti flunssaoireisena.

– On kuitenkin muistettava, että infektiokaudella on pysyttävä kotona flunssaisena. Tämä koskee sekä lapsia että aikuisia.

– Salossakin on parhaillaan liikkeellä paljon flunssaa, mikä osaltaan kuormittaa terveydenhuollon henkilöstöä.

Maskin käyttö on Ellän mukaan edelleen hyvin suositeltavaa, etenkin nyt pikkujoulukauden ollessa käynnissä. Myös rokotettujen tulisi käyttää maskia.

– Pikkujouluaikaan ihmisille tulee herkästi enemmän sosiaalisia kontakteja, jolloin maskia tulisi käyttää.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä otti jälleen laajan etätyösuosituksen käyttöön nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Etätyösuositus ei kuitenkaan velvoita työnantajia, vaan se on vahva suositus.

Varsinais-Suomessa ovat voimassa myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset. Avi on kieltänyt yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Yli viidenkymmenen hengen tilaisuuksia voi järjestää ottamalla käyttöön koronapassin.

THL:än keskiviikkona ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 261.

Nuoret aikuiset ottavat edelleen rokotuksia huonoiten

Rokotuskattavuus on Salossa edelleen sekä maakunnallista että valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Yli 12-vuotiaista salolaisista 84,3 prosenttia on saanut kaksi koronarokoteannosta. Koko maan keskiarvo on 81,1 prosenttia.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Salossa 88,3 prosenttia ja koko maassa 86,4 prosenttia.

Varsinais-Suomessa toisen koronarokoteannoksen on saanut 82,7 prosenttia yli 12-vuotiaista ja ensimmäisen annoksen 87,8 prosenttia.

Huonointa rokotuskattavuus on Salossa 25–29-vuotiaiden ja 30–34-vuotiaiden ikäryhmissä. 25–29-vuotiaista 67,6 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusta ja 30–34-vuotiaista kaksi rokotusta löytyy 68,2 prosentilla.

– Rokotukselle kannattaa edelleen mennä. Rokotuksia on hyvin saatavilla eli siitä ei rokotuksen ottaminen ainakaan jää kiinni, Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä sanoo.