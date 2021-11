Korvenmäen tontista syntyi kilpailu: yksityiset jäteyhtiöt tarjoavat yli 180 000 euroa enemmän kuin LSJH:n hinnaksi on sovittu

Yksityiset jäteyhtiöt lähtevät havittelemaan samaa tonttia, jonka Salon kaupunki on aikeissa myydä kuntien omistamalle Lounais-Suomen Jätehuolto LSJH Oy:lle.

Tontti sijaitsee Salon Korvenmäessä, ja se on kooltaan 27,5 hehtaaria. Kiinteistö on nykyisen Korvenmäen jätekeskuksen vieressä.

Salon kaupunginhallitus on jo päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy tontin LSJH:lle 519 030 euron hintaan.

Yksityiset jätealan toimijat Infrapurku Oy, Salon Hyötykäyttö Oy ja Salon Imuautot Oy jättivät torstai-iltana Salon kaupungin kirjaamoon tarjouksen, jossa kiinteistöstä tarjotaan 700 000 euroa.

Yritysten ehdotuksessa kauppa tehtäisiin kolmikon perustaman uuden yhtiön lukuun. Yritykset ovat valmiita toteuttamaan kaupan ja maksamaan kauppahinnan välittömästi.

Salon kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 8. marraskuuta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) sanoo, että asiasta aiotaan keskustella kokouksessa.

– Kyllä tämä (tarjous) tilannetta muuttaa.

Nikkanen ei halua spekuloida etukäteen, miten asian käsittely etenee. Hän pitää mahdollisena, että jo tehty myyntipäätös etenee sellaisenaan valtuustoon.

– Olisiko parempikin keskustella asiasta valtuustossa? Valtuusto voisi palauttaa tai olla palauttamatta asian käsittelyyn, Nikkanen pohtii.

Hän pitää mahdollisena myös sitä, että asiassa otetaan aikalisä jo maanantaisen hallituksen kokouksen tuloksena.

Yksi pohdinnan aihe on esitettyjen kauppahintojen iso ero. Yritykset tarjoavat alueesta yli 180 000 euroa enemmän kuin LSJH:n kanssa sovittu kauppahinta on.

– Vaikea olisi perustella suoraa myyntiä, kun on ilmaantunut muitakin kiinnostuneita ja vielä isommalla tarjouksella. Mutta asiaa on pohdittava myös alueen kehittämisen kannalta. Lounais-Suomen Jätehuollon suunnitelmat olemme jo kuulleet, ja nyt kuulemme myös yritysten suunnitelmat.

Infrapurku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Lindholm sanoo, että Infrapurun osalta suunnitelmat ovat samat kuin ne olivat Hajalaan aiotun toiminnan osalta.

Yritys koki hiljattain karvaan takaiskun, kun Salon rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsi yrityksen ympäristölupahakemuksen. Yrityksen tavoitteena oli perustaa Hajalaan alue purkujätteen vastaanottoon ja käsittelyyn sekä maa-ainesten ottoon.

Hankkeella oli Salon kaupunginhallituksen tuki, mutta lautakunta hylkäsi sen.

– Hajala-prosessin aikana meille sanottiin monta kertaa, että menkää Korvenmäkeen.

Lindholmin mukaan yritys olisi ollut erittäin kiinnostunut Korvenmäen tontista jo aiemmin, jos se olisi tiennyt siitä. Lindholm näkee tontissa monta hyvää puolta.

– Alue on valmiiksi kaavoitettu tähän toimintaan, ja alueella on alan klusteri. Se on myös tietääksemme Salon viimeinen iso yritystontti kiertotaloustoimintaan, mikä lisää entisestään tontin kiinnostavuutta ja arvoa.

LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä kommentoi LSJH:n suunnitelmia Salon Seudun Sanomille jo lokakuussa. Hänen mukaansa alue käytetään jäteaseman tulevia laajennustarpeita varten jätteenkäsittelyyn ja loppusijoitukseen. Heikkilä arvioi, että LSJH:n oman toiminnan lisäksi alueelle voisi tulla myös yritystoimintaa. (SSS 14.10.2021)

Salon kaupunki osti kyseessä olevan maa-alan vuonna 2010 Joensuun kartanolta.

Kauppaa tehdessään kaupungin ajatuksena oli, että Korvenmäen jätekeskus tulisi tarvitsemaan sitä laajentuessaan. Tuolloin jätekeskusta pyöritti Salon seudun kuntien jätehuoltoyhtiö Rouskis Oy.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanoo kaupungin ostaneen Rouskiksen viereisen tontin, koska Rouskiksella ei ollut varaa hankkia koko aluetta. Mannerveden mukaan Rouskis kuitenkin osallistui kustannuksiin myös kaupungin haltuun tulleen alueen osalta.

– Rouskis maksoi koko alueen ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavan laatimisen kustannukset.

Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Rouskis Oy fuusioituivat vuonna 2015.

LSJH:n kauppaan kirjattu hinta on sama kuin kaupungin aikanaan maksama hinta: hintaa on nostettu vain indeksikorjauksen verran.

Asemakaavassa alue on varattu muun muassa jätteen käsittelyyn, kierrätykseen, varastointiin ja loppusijoitukseen. Alueella on parhaillaan kaksi vuokralaista.

Mannervesi ei halua ottaa kantaa siihen, muuttaako yritysten tekemä ostotarjous tilannetta.

– Se on kaupunginvaltuuston arvioitavissa.