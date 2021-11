Korvenmäen tonttikauppa etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Salon kaupunginvaltuusto saa päättää suurta mielenkiintoa herättäneestä Korvenmäen tonttikaupasta ensi maanantain kokouksessaan.

Kaupunginhallitus esitti jo viime kuussa valtuustolle, että kaupunki myy Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle 27,5 hehtaaria maata Korvenmäen jätekeskuksen lisäalueeksi. Kauppahinta on vajaat 520 000 euroa.

Viime viikolla tilanne sai yllättävän käänteen, kun kolme salolaista yritystä teki kilpailevan tarjouksen samasta alueesta.

Infrapurku Oy, Salon Hyötykäyttö Oy ja Salon Imuautot Oy tarjoavat alueesta 700 000 euroa. Summa on yli 180 000 euroa enemmän kuin mitä kaupunki saisi LSJH:lta.

Kaupunginhallitus tapasi tarjouksen jättäneiden yritysten edustajia maanantaina ennen kokousta. Puheenjohtaja Saku Nikkasen (sd.) mukaan kokouksessa keskusteltiin siitä, olisiko hallituksen syytä ottaa asia käsittelyyn.

– Asia on käytännössä jo valtuustoon etenemässä, ja sen kokous on ensi viikolla. Tulimme siihen tulokseen, että on parempi antaa asian mennä valtuustolle. Näin haluttiin varmistaa, että toimitaan hallinnollisesti oikein, Nikkanen kertoi kokouksen jälkeen.

Hänen mielestään salolaisyrittäjien tarjous Korvenmäen maa-alueesta on vakavasti otettava.

– Siitä ei vain ollut hallituksella tietoa, kun asiaa käsiteltiin lokakuussa.

Nikkanen arvelee, että valtuustossa todennäköisesti keskustellaan koko asian palauttamisesta ja uudelleen valmistelusta.

Salon kaupunki hankki Korvenmäen jätekeskuksen naapurissa sijaitsevan 27,5 hehtaarin maa-alueen vaihtokaupalla vuonna 2010.

Alue hankittiin Joensuun kartanon omistajalta Björn Wahlroosilta. Ajatuksena oli tuolloin hankkia alue Korvenmäen jätekeskuksen tuleviin laajennuksiin ja kaavoitettavaksi Metsäjaanun teollisuusalueen jatkoksi.

Salo antoi vaihtokaupassa kartanolle noin 90 hehtaarin talousmetsät, rivitalotontin ja pieniä maa-alueita Halikosta. Lisäksi kaupunki maksoi 30 000 euroa välirahaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanvaihdon äänin 46–29.