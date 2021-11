Koulujen maskisuositus laajenee Salossa

Salon koulujen maskisuositus laajenee neljäs- ja viidesluokkalaisiin, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Salon kaupungin torstaina kokoontunut koronajohtoryhmä on päättänyt laajentaa koulujen maskisuositusta alakoulujen neljäs- ja viidesluokkalaisiin.

Päätös perustuu Varsinais-Suomen alueellisen koronakoordinaatioryhmän tiistaina antamaan suositukseen. Varsinais-Suomen koronatilanne on jälleen heikentynyt ja tartuntoja on erityisesti lapsilla ja nuorilla.

Suositus tulee voimaan maanantaista 15.11.2021 alkaen.

Salon koronatilanne on huonontunut reilun viikon takaisesta. Tartuntoja on ilmennyt kaiken ikäisillä, mutta mukana on ollut paljon lapsia.

– Lisää tartuntoja tulee koko ajan. Kalenteriviikolla 44 uusia tartuntoja tuli Salossa 53, kun viikolla 43 niitä tuli 15. Määrä on yli kolminkertaistunut, arvioi Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä Salon Seudun Sanomissa keskiviikkona.

Ellän mukaan tartuntaluvuissa saattavat näkyä syysloman vaikutukset. Hän myös muistutti maskin käytöstä, josta hän on huomannut huolestuttavan monen luopuneen.