Koululaisten maskisuositusta tiukennettiin Varsinais-Suomessa – noin kolmannes tartunnoista alle 12-vuotiailla, kouluissa tartuntaryppäitä

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskien käyttöä kouluissa 4. luokasta lähtien. Entinen suositus koski kuudesluokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita, mutta maakunnan epidemiatilanteen huonontuessa suositusta päätettiin tiukentaa.

– Koronatilanne on ikävä kyllä huonontunut ja tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti viime viikon aikana. Meidän on suoritettava toimenpiteitä ja sen takia suosittelemme nyt maskien käyttöä neljännestä luokasta lähtien. Tämä on kuitenkin pehmeä keino hillitä tartuntoja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa tiedotteessa.

Koronavirustaudin tuorein ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirin alueella on 147. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 110.

Positiivisten koronatestien osuus kaikista testeistä on tuoreimman tilaston mukaan kahdeksan prosenttia. Kyseessä on sairaanhoitopiirin ennätysluku koko pandemian aikana. Joinain päivinä positiivisten testien osuus on ollut yli kymmenen prosenttia.

Vaikka koronatilanne on heikentynyt kokonaisuudessaan, Turun yliopistollisessa keskussairaalassa koronaviruspotilaiden määrä on viime päivinä hieman laskenut.

– Tiistaiaamuna sairaalassa oli hoidossa kahdeksan potilasta vuodeosastoilla ja alle viisi teho-osastolla. Viime viikon lisääntyneen tapausmäärän arvioidaan heijastuvan sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrään vasta myöhemmin tällä tai ensi viikolla, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Noin kolmannes kaikista viime viikon tartunnoista todettiin alle 12-vuotiailla, eli lapsilla, jotka eivät yleisesti ole rokotusten piirissä. Toinen kolmannes todettiin rokottamattomilla yli 12-vuotiailla ja kolmas kolmannes jo vähintään kerran rokotetuilla henkilöillä.

– Vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet yleisesti, suurin nousu on nähty lasten tartunnoissa liittyen erityisesti muutamiin tartuntaryppäisiin kouluissa. On hyvin tärkeää, että hengitystieinfektio-oireisena sairastetaan kotona, varsinkin ensimmäiset päivät, jolloin tartuttavuus on korkeimmillaan, Marttila painottaa.

Koska tällä hetkellä lapsia tai kahdesti rokotettuja ei kaikissa tapauksissa ohjata koronatestiin, kotona tehtävä pikatesti voi olla avuksi.

– Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, on tarpeen hakeutua viralliseen koronatestiin, jotta saa varmistuksen asialle. Negatiivinen testitulos kotitestistä ei kokonaan sulje pois koronan mahdollisuutta, joten silloin kannattaa vain sairastaa kotona, Marttila muistuttaa.