Kristillisdemokraattien uudeksi puoluesihteeriksi on valittu Elsi Ranta

Kristillisdemokraattien uudeksi puoluesihteeriksi on valittu vantaalainen Elsi Ranta. Nykyinen kymmenen vuotta puoluesihteerinä toiminut Asmo Maanselkä ei ollut enää käytettävissä jatkokaudelle.

Ranta valittiin puoluesihteeriksi kaksivuotiskaudelle kristillisdemokraattien puoluevaltuuston syyskokouksessa Tampereella lauantaina.

Puoluevaltuusto äänesti kymmenestä hakijasta, joista kolme sai ääniä. Ranta sai 30 ääntä, hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu Reija Taupila 21 ääntä ja seinäjokelainen kaupunginvaltuutettu Kati Nummensalo 3 ääntä.

Puoluesihteeriksi valittu 27-vuotias Elsi Ranta on työskennellyt eduskunta-avustajana lähes neljä vuotta kristillisdemokraattien eduskuntaryhmässä. Ranta on avustanut erityisesti kristillisdemokraattien puheenjohtajaa Sari Essayah’a.

STT

Kuvat: