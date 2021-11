Kun juna kulkee vaan… LP Viestillä on viikonlopun reissun jälkeen jonossa jo kymmenen voittoa

Hallitsevan Suomen mestarinLP Viestin juna puksuttaa raiteillaan ja jättää heikomman aineksen tasaisen varmasti alleen.

Lauantaina joukkue haki 3–1-voiton Pihtiputaalta ja sunnuntaina Kuopiossa Puijo Wolley kaatui helposti suoraan kolmessa erässä.

LP Viestillä on nyt kasassa kymmenen peräkkäistä voittoa ja vankka asema sarjan kärjessä. Tosin niskaan hengittävät LP Kangasala ja Pölkky ovat pelanneet muutaman ottelun vähemmän.

Syystäkin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen on ollut tyytyväinen kauden ensimmäisiin kuukausiin.

– Eniten miellyttää se, että Linnea (Kuusela) on noussut hyvin liigajoukkueen mukaan. Samoin Jenni ( Jantunen ), jota ajattelin ensin kolmossentteriksi. Lisäksi Saana (Virtanen) ja Viki (Viktoriia Tuchashvili) ovat passanneet puoliksi, eikä siitä ole tullut mitään ongelmaa joukkueessa. Kumpikin on onnistunut hyvin.

Lauantaina passivastuuta kantoi Virtanen ja sunnuntaina Tuchashvili.

– Pitää myös muistaa, että 12 liigaottelusta olemme pelanneet kahdeksan vieraskentällä. Siksikin pitää olla todella tyytyväinen, Lemminkäinen jatkoi.

Eikä pidä unohtaa sitäkään, että LP Viesti on pelannut pitkään ilman keskitorjuja Nea Haataista ja laituri Arita Ternavaa.

– Olemme pystyneet paikkaamaan poissaolot. Emme ole miettineet sitä, ketkä puuttuvat vaan ketkä pelaavat.

Ternava on saanut jo luvan harjoitella ilman hyppäämistä, mutta Haataisen sairausloma venyy ensi vuoden puolelle.

Lauantaina Pihtiputaalla LP Viesti ei ollut parhaimmillaan. Joukkueella oli vastaanottovaikeuksia ja pelin taso ailahteli ottelun sisällä. Neljänteen erään joukkue kuitenkin kasasi rivinsä kerralla ja tyrmäsi LiigaPlokin 25–12.

– Se oli todella kova erä. Tehotilastomme oli +16, Lemminkäinen hämmästeli.

Sunnuntaina ainoat ongelmat olivat torjuntapelissä. Puijo pelasi nopeaa passitempoa, eikä LP Viestin torjunta ehtinyt aina mukaan. Tosin ”ongelma” on turhan raju sana kokonaisuudessa, jossa Puijolla ei ollut missään vaiheessa mitään mahdollisuutta voittoon.

– Oma vastaanotto toimi ja hyökkäsimme vahvasti. Ei ollut missään vaiheessa olo, että häviäisimme edes erääkään. Sunnuntain ottelu oli lauantaita parempi, Lemminkäinen myönsi.

Puijo sai ottelussa vain yhden torjuntapisteen.

– Se taas kertoo paljon Vikin passipelistä.

Yksi viikonlopun onnistujista oli hakkuri Iina Andrikopoulou. Syys-lokakuun parhaaksi liigapelaajaksi valittu Andrikopoulou takoi kahteen otteluun yhteistehot 35/+22.

– Iina on nostanut selkeästi tasoaan viime kaudesta. Tai siis oikeastaan hän on jatkanut siitä, mihin viime keväänä jäi. Arkuus on poissa ja hän lyö rohkeasti huonommastakin paikasta.

– Puijoa vastaan Iina sai ensimmäisessä erässä vain kaksi passia. Sen jälkeen Viki varmaan muisti, että meillä on myös hakkuri, Lemminkäinen hymähti.

Yksi terävän viikonlopun salaisuuksista oli ottelupäivän aamuharjoittelu. Lauantaina joukkue harjoitteli matkan varrella Tampereen Kaukajärvellä ja sunnuntaina Kuopion ottelusalissa Studentiassa.

– Sen huomasi heti, että olimme tosi valmiita kumpaakiin otteluun. Aiomme rakentaa saman kuvion myös Akatemian vierasotteluihin, jotta valmistautuminen olisi mahdollisimman samanlainen kummallakin joukkueella, Lemminkäinen suunnitteli.

Naisten Mestaruusliigan runkosarjan kärkikolmikko on lähes satavarmasti loppuun asti LP Viesti, Pölkky ja LP Kangasala. Vain kolmikon keskinäinen järjestys on auki.

– Jonkun näistä kolmesta pitäisi romahtaa totaalisesti. Toisaalta sijat 4.–10. ovat täysin auki. Hämeenlinna on niistä joukkueista kovin, mutta heilläkin on omat ongelmansa. Tulee todella mielenkiintoista, miten nuo sijat menevät.

Maanantain puolella takaisin Saloon saapunut LP Viesti kohtaa seuraavaksi juuri Hämeenlinnan. Ottelu pelataan vasta ensi viikon keskiviikkona. Tämän viikon LP Viesti aikookin harjoitella kovaa.

– Tämä pätkä pitää käyttää hyväksi. Meillä on ennen joulutaukoa vain viisi liigaottelua ja kaksi Mestarien liigan ottelua, Lemminkäinen ynnäsi.

Naisten Mestaruusliiga: Puijo Wolley–LP Viesti 0–3 (19–25, 22–25, 18–25)

Puijon pisteet/plusmiinus: Pilvi Kettunen 3/0, Hilkka Hujanen 2/-11, Venla Hyttinen (passari) 0/-1, Sanni Määttä 6/+5, Eveliina Smolander 2/-2, Natasha Calkins 12/+11, Nea Hämäläinen 10/+4. Libero Petra Sahlbergin vastaanottoprosentti: 33.

LP Viesti: Viktoriia Tuchashvili (passari) 1/0, Jessica Kosonen 10/+4, Jenni Jantunen 8/+4, Anna Czakan 9/+3, Iina Andrikopoulou 12/+10, Elena Becheva 13/+6. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti: 43.

Hyökkäysprosentit: 39–44

Vastaanottoprosentit: 36–52

Torjuntapisteet: 1–6

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 2/13–9/9.

Lauantain ottelu: LiigaPloki–LP Viesti 1–3 (20–25, 25–27, 25–22, 12–25)

LP Viesti: Kosonen 4/-4, Jantunen 6/+4, Czakan 11/+5, Andrikopoulou 23/+12, Saana Virtanen (passari) 5/+5, Becheva 12/+5, Linnea Kuusela 13/+9. Laaksosen vastaanottoprosentti: 67.

Hyökkäysprosentit: 32–38

Vastaanottoprosentit: 38–35

Torjuntapisteet: 11–9

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 6/9–10/11

LP Viestin seuraava ottelu: ke 17.11. LP Viesti–Hämeenlinna Salohallissa kello 18.30.