Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu: Alueellisiin ja sukupuolten välisiin terveyseroihin on puututtava

Alueellisiin ja sukupuolten välisiin terveyseroihin on puututtava, sanotaan Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa.

Julkaisun mukaan tällä hetkellä terveydenhuollon käytännöissä, kustannuksissa ja tuloksissa on suuriakin alueellisia eroja. Terveydenhuollon tuotantojärjestelmät vaihtelevat alueittain ja vaikuttavat väestöön muodostaen pahimmillaan uhan kansalaisten tasa-arvolle.

Teesejä sote-keskusteluun -julkaisun kirjoittaneiden Ilmo Parvisen, Olli-Pekka Ryynäsen ja Erkki Vauramon mukaan hyvinvointialueiden tuottamat palvelut tulisi suunnitella siten, että terveyspalvelut olisivat yhdenmukaisia.

Miesten elinajanodotetta tulisi nostaa

Erot kuolleisuudessa niin naisten kuin miesten ja eri alueiden välillä ovat Suomessa edelleen suuret ja ääripäät kaukana toisistaan. Esimerkiksi Pohjois-Satakunnan seutukunnassa miesten ja naisten välinen elinajanodote ero on 7,8 vuotta, kun se on Sydösterbotten-Suupohjan-seutukunnassa (Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö) vain 2,3 vuotta.

Julkaisun kirjoittajien mukaan olisi tunnistettava ne kansalaiset, joilla on muita lyhyempi elinajanodote. Vuoteen 2035 mennessä miesten elinajanodote olisi nostettava 83 vuoteen ja naisten 85 vuoteen.

Vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli Suomessa viime vuonna 79 vuotta ja tyttöjen 84,6 vuotta.

Kirjoittajien mukaan palveluja tuotetaan eriarvoisesti myös vanhustenhoidossa.

Emmi Tilvis

STT

