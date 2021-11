Kuvanveistäjä Emma Jääskeläinen on vuoden 2022 nuori taiteilija

Vuoden 2022 nuoreksi taiteilijaksi on valittu kuvanveistäjä Emma Jääskeläinen. Hänen pääasiallisina materiaaleinaan ovat perinteiset kivilajit, joita hänen kuvaillaan työstävän myös kuvanveiston traditioita lempeästi haastaen.

Hänen teoksiaan on ollut näyttelyissä Suomen lisäksi Saksassa ja Italiassa. Jääskeläisen teoksia on myös Kiasman, Helsingin taidemuseon ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa.

Tampereen kaupungin myöntämän nuoren taiteilijan stipendin arvo on 20 000 euroa. Palkintoon kuuluu myös mahdollisuus yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa sekä Kuntsin modernin taiteen museossa Vaasassa.

Vuoden nuori taiteilija valittiin nyt 38. kerran.

