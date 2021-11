Kymmenittäin YK:n työntekijöitä pidätettiin Etiopiassa – Suomen Lähetysseura evakuoi työntekijänsä

Etiopiassa on pidätetty kymmenittäin YK:n alaisen Maailman ruokaohjelmanWFP:n työntekijöitä, järjestö kertoo. WFP:n mukaan 72 ruoka-apua toimittanutta kuljettajaa pidätettiin Semerassa, Afarin maakunnan pääkaupungissa Etiopian koillisosassa.

Jo aikaisemmin maailmajärjestön palveluksessa olevia on otettu kiinni maan pääkaupungissa Addis Abebassa. Syyskuussa Etiopia karkotti seitsemän korkea-arvoista YK:n virkailijaa syyttäen heitä maan politiikkaan sekaantumisesta.

Etiopian tilanne kärjistyi viime vuonna, kun pääministeri Abiy Ahmed lähetti joukkoja kukistamaan Tigrayn kansan vapautusrintaman (TPLF) ja Oromon vapautusarmeijan (OLA) joukkoja. Nopeaksi aiotusta operaatiosta on kehkeytynyt pitkä ja verinen sisällissota, jossa on kuollut tuhansia ihmisiä.

Lähetysseuran työt jäihin Etiopian pohjoisosassa

Suomen Lähetysseura ilmoitti torstaina evakuoivansa Suomesta lähetetyn työntekijänsä Etiopiasta. Lähetysseuralla on Etiopiassa yhteensä 18 hanketta, joita toteuttavat ensisijaisesti etiopialaiset pitkäaikaiset kumppanit. Työtä on koordinoitu Addis Abebasta, Tansaniasta ja Suomesta käsin.

– Etiopiassa oli jatkuva epävarmuus siitä, mitä tapahtuu, mutta täällä tilanne vain harmittaa hirveästi. Ihmisiä kuolee joka puolella maata ihan turhaan, sanoi Jyväskylään juuri palannut projektikoordinaattori Mekonnen Mulat järjestön tiedotteessa.

– Myös teitä, puhelinyhteyksiä ja kouluja tuhoutuu. Moni tukemamme koulu on jo jäänyt konfliktin alle, Mekonnen sanoo.

Lähetysseura on keskeyttänyt kaiken työnsä Pohjois-Etiopiassa, koska alue on sodassaja yhteydet katkeilevat. Työ maan eteläosissa, esimerkiksi kuurojen koulussa, kielivähemmistöjen äidinkielisen opetuksen ja maalaiskylien terveyskasvatuksen parissa jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Viime viikolla Etiopiaan julistettiin ainakin puoli vuotta kestävä hätätila. Suomen ulkoministeriö on kehottanut suomalaisia poistumaan maasta välittömästi.

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/ET

STT

Kuvat: