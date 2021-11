Kytösaho hukkasi kisahypystä tehot, karsiutui toiselta kierrokselta – Rukan ensimmäinen kilpailu typistyi 121 metriin

Alkukaudesta Suomen kärkihyppääjäksi noussut Niko Kytösaho hukkasi ponnistuksestaan tehot Rukan maailmancupissa. Kytösaho pääsi Rukan HS142-hyppyristä 121 metriin ja karsiutui kilpailun toiselta kierrokselta.

Kytösaho jäi Rukan ensimmäisessä mäkikilpailussa sijalle 36.

– Tekniikassa ei ollut ihmeellistä vikaa. En vaan pystynyt vetämään rennosti, ja kaikki tehot jäivät pois, Kytösaho harmitteli eikä peitellyt epäonnistumistaan.

– Hyppy ei ollut edes pikkunätti, vaan todella heikko.

Kytösaho tietää, että kyvyt riittäisivät hyvinkin kymmenen metriä pidemmälle.

– Parhaimmillaan tämä on erittäin hyvä mäki, mutta pahimmillaan erittäin haastava. Nyt se oli tätä jälkimmäistä, Kytösaho tunnusti Rukan mäen juonikkuuden.

Kytösaho jäi kilpailun ainoaksi suomalaisedustajaksi, kun muista suomalaisista jopa kokenut Antti Aalto jäi perjantain karsintaan.

Nizhnin väläys lämmittää

Päävalmentaja Janne Väätäinen on todennut suomalaisten suureksi pulmaksi kilpailutilanteen hallinnan. Hyppy sujuu harjoituksissa, mutta kisoissa rentous katoaa.

Kytösaho tiedostaa ongelman, mutta sitä on vaikea hallita. Ja halu onnistua on kotikisoissa tavallista suurempi.

– Treeneissä on kulkenut, ja se taso riittäisi heittämällä toiselle kierrokselle. Jostain syystä kisoihin tulee liikaa puristusta, ja se tekee hommasta tehottomampaa, Kytösaho avasi ongelmaa.

Kytösaho on sijoittunut alkukauden kolmessa kilpailussa sijoille 18, 39 ja 36. Kykyjään hän väläytti toden teolla Nizhni Tagilin toisen kilpailun karsinnassa viime viikonloppuna, kun hän venytti viidenneksi.

– Olen ilman muuta kehittynyt. Nizhni vahvisti sen, mutta nyt ei auta kuin kaivaa rentous hyppyihin, Kytösaho jatkoi.

Rutiini cupin kiertueelta

Suomalaiset yrittävät välttää hypyn teknisten yksityiskohtien puintia kilpailutilanteessa. Juuri hypyn liika kontrollointi kangistaa ponnistuksen.

Kytösahon mielestä kilpailutilanteen hallinta kehittyy vain hyvin kokemuksin.

– Rentous kilpailutilanteeseen löytyy kisojen kautta, Kytösaho vakuutti.

Maailmancupin neljäs kilpailu hypätään sunnuntaina Rukalla. Karsinta alkaa kello 15.30 ja kilpailu 17.15.

Pasi Rein, Petteri Ikonen

STT

