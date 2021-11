Laaja etätyösuositus palaa Varsinais-Suomeen – Maskia suositellaan myös rokotetuille paikoissa, joissa riittäviä etäisyyksiä ei pystytä pitämään

Etätyötä suositellaan nyt vahvasti Varsinais-Suomeen. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ottaa laajan etätyösuosituksen jälleen käyttöön nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi.

Tyksissä oli tiistaina hoidossa 16 koronapotilasta, joista viisi tehohoidossa. THL:n maanantaina ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 250, ja se kasvaa koko ajan.

– Useita viikkoja tilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja nyt meidän on toimittava, jotta tartunnat saadaan laskuun, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä tiedotteessa.

Etätyösuositus vähentää samalla työpaikkaliikennettä ja tätä kautta muiden kontaktien määrää. Etätyösuositus ei velvoita työnantajia, vaan se on vahva suositus.

Etätyösuosituksen lisäksi kasvomaskia eli suunenäsuojusta suositellaan sekä ulko- että sisätiloissa, jos toisiin ihmisiin ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä.

Maskisuositus koskee myös rokotettuja henkilöitä. He nimittäin voivat kantaa virusta, vaikka olisivatkin oireettomia.

– On paljon työpaikkoja, joissa ei voida tehdä etätyötä ja näissä pitäisi ottaa mahdollisimman laajasti kasvomaski käyttöön, sanoo Pietilä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa suositus on voimassa peruskoulun neljännestä luokasta lähtien.

Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että terveysturvalliset käytännöt pitää muistaa kaikissa kokoontumisissa. Tällöin on huolehdittava riittävästä turvaetäisyydestä, pidettävä kasvomaskia ja desinfioitava kädet.

Myös päiväkotihoidossa ja peruskouluissa henkilökunnan täytyy huolehtia kasvomaskin käytössä.

– Nyt on paljon tartuntoja lapsilla ja nuorilla, joten varsinkin rokottamattomat lapset täytyy suojata, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Koronakoordinaatioryhmä toivoo, että valtioneuvosto arvioi mahdollisuutta nykyistä tehokkaampiin keinoihin estää ravintoloissa tapahtuvia tartuntoja. Koordinaatioryhmä puoltaa koronapassin käyttöä ravintoloissa ilman aikarajaa.

– Koronapassi tulisi olla käytössä ravintoloissa koko aukioloajan, koska virus ei katso kelloa, Rintala sanoo.

Koordinaatioryhmä puoltaa ylipäätään koronapassin laajaa käyttöä yleisötilaisuuksissa ja -tiloissa, mutta lain sallimissa rajoissa.

Pikkujoulujuhlia suositellaan pidettäväksi siten, että koronapassia voidaan edellyttää osallistujilta. Tämä onnistuu esimerkiksi ravintoloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.