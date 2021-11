Lähiruokaa pöytiin

Salo on Suomen suurin ruuan alkutuotantokunta. Maatiloja laajassa kaupungissa on noin 870, ja alan liikevaihto yhteensä on noin 121 miljoonaa euroa.

Tarjontaa on siis omasta takaa runsaasti, mutta lähiruokaa voisi olla paljon nykyistä useammin salolaisissa ruokapöydissä.

Ongelmana Salossa on, että vaikka alkutuotannon määrä on suuri, niin tuotteiden jalostusaste jää alhaiseksi. Elintarvikkeita jalostavia yrityksiä Salossa on vain noin 50. Maatilojen määrään verrattuna luku on pieni.

Salo on esimerkiksi toiseksi suurin palkokasvien tuottaja, mutta niiden laajamittainen jalostus puuttuu. Härkäpapua ei myydä kuluttajille rekkakuormittain, vaan se pitää jalostaa kuluttajille tuotteiksi, joissa on valmiit reseptit mukana.

Syksyllä Salo sai laajaa julkisuutta kurpitsaviikoilla. Tuhannet vieraat tulivat ihastelemaan Rannikon puutarhan kurpitsapeltoa matkojen takaa.

Tällaiset tempaukset avaavat hyvän mahdollisuuden markkinoida Salon ruokatuotantoa lähelle ja vähän kauemmaksikin.

Laadukkaalle lähiruualle on kasvavaa kysyntää. Ruualta odotetaan helppouden ja halpuuden lisäksi myös elämyksiä. Hyvä maku, uudet yhdistelmät ja ympäristökysymykset ovat kuluttajille entistä tärkeämpiä. Myös ruuan alkuperä kiinnostaa kuluttajaa yhä enemmän.

Salon tuotantoketjuista löytyy runsaasti laadukkaita ruokatarvikkeita, joilla on kysyntää kotikeittiöissä.

Salolaisilla ruoka-alan toimijoilla on vahva halu lisätä paikallisten raaka-aineiden käyttöä. Tätä kokeiltiin elokuussa Salon kaupungin järjestämillä lähiruokaviikoilla. Lähellä tuotettua ruokaa maisteltiin kouluissa.

Jatkoa on luvassa ensi vuodelle, jolloin lähiruokaa päästään maistelemaan myös hoivakodeissa.

Salossa toteutetaan kysely, jossa selvitetään alkutuottajien tarjontaa ja ruoka-alan toimijoiden tarpeita. Tästä voi avautua uusia väyliä, joiden avulla lähiruokaa saadaan entistä useammin salolaisiin ruokapöytiin.