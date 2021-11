Kokeilu Salorassa venyi 33 vuoden työuraksi – Salon elektroniikkamuseo taltioi elektroniikka-alalla työskennelleiden naisten kokemuksia

Salolainen Raija Granlund oli vuonna 1969 kolmikymppinen perheenäiti ja töissä kaupassa. Kun kaupan työajat alkoivat venyä iltaisin pidemmiksi, hän päätti hakea tehdastyöhön. Sitä tarjosi tuohon aikaan monelle salolaisille Salora.

– Ajattelin, että menen vain vähäksi aikaa kokeilemaan. Mutta olinkin 33 vuotta, hän naurahtaa.

– Joku sanoi minulle, että et sinä siellä kuitenkaan tykkää olla, koska olet tottunut tekemään töitä ihmisten kanssa. Mutta sain minä sielläkin tehdä töitä ihmisten kanssa. Ja talo vielä koulutti, ja lopulta pääsin opastajaksi. Työnantaja oli hyvä ja samoin työkaverit, Granlund muistelee.

Salon elektroniikkamuseo on käynnistänyt hankkeen, jossa haastatellaan salolaisissa elektroniikka-alan yrityksissä työskennelleitä naisia. Haastatteluja tehtiin koko lokakuun ajan, ja niitä jatketaan edelleen.

Haastateltaviksi on otettu noin 25 naista, ja heidän joukossaan ovat muun muassa Raija Granlund ja Virpi Vireä.

Granlund innosti naapurissaan asuneen perheenäidin Virpi Vireän myös hakeutumaan Saloraan syksyllä 1969. Vireä aloitti silloin yhtiössä jo toisen työrupeaman, sillä ensimmäisen kerran hän oli mennyt sinne 18-vuotiaana. Vuosi oli 1959.

– Olin kansakoulun käynyt ja asuin maaseudulla, missä ei ollut paljon työpaikkoja. Silloin Salorassa tehtiin vielä radioita Annankadun yläkerrassa. Sitten tv-tuotanto sai niin paljon vauhtia, että alettiin tehdä pelkästään niitä, hän kertoo.

Vireä oli Salorassa vuoden, jonka jälkeen jäi kymmeneksi vuodeksi kotiin perustettuaan perheen. Kun hän vuonna 1969 lähti Saloraan uudestaan, tuotantoon olivat tulleet jo väritelevisiot.

– Etenin pikku hiljaa korjaajaksi. Yleensä korjaajaksi tuli poikia ammattikoulusta, mutta kun heitä ei tullut tarpeeksi, firma alkoi kouluttaa tehtävään halukkaita. Oli mielenkiintoista ja haastavaa tehdä työtä, joka yleensä oli miesten työtä, Vireä kuvailee.

Myös Raija Granlund piti työstään. Hän teki muun muassa säätötyötä ja lopputarkastuksia.

– Ei se ollut yksitoikkoista, sillä oli mielenkiintoista puuhata koneiden kanssa. Tykkäsin televisioiden säätämisestä.

– Tarkkana sai olla, ettei saanut sähköiskuja, Vireä huomauttaa.

Granlund ja Vireä jatkoivat salolaisen elektroniikkateollisuuden palveluksessa eläkkeelle saakka. Firman nimi ja valmistettavat tuotteet vain vaihtuivat. Molemmat jäivät eläkkeelle nokialaisina, Vireä vuonna 1998 ja Granlund vuonna 2002.

Vireän, Granlundin ja muiden haastateltujen naisten työmuistot taltioidaan nyt Salon elektroniikkamuseon arkistoon.

Salon elektroniikkamuseo sai viime keväänä Varsinais-Suomen kulttuurirahaston Viivi ja Niilo Kallion rahastosta 15 000 euron apurahan tallennushankkeeseen, joka käsittelee naisten asemaa ja roolia salolaisessa elektroniikkateollisuudessa. Hankkeessa taltioidaan naisten työelämää, työtehtäviä ja niiden muutosta Saloran, Mobiran ja Nokian tehtailla, jotka olivat Salon suuria työllistäjiä 1960-luvulta 2010-luvulle.

– Olen kahdenkymmenen vuoden ajan haastatellut elektroniikka-alan työntekijöitä, mutta he ovat olleet pääasiassa miehiä. Naiset ovat olleet vähän nihkeitä suostumaan haastateltaviksi, koska he ovat kokeneet, että ovat tehneet vain tuotantotyötä, sanoo tutkija Leena Järvelä Salon elektroniikkamuseosta

– Naiset ovat kuitenkin olleet Salon elektroniikkateollisuudessa suuressa osassa: pääosa työntekijöistä on ollut naisia, varsinkin tuotannon puolella, ja myöhemmin heitä oli yhä enemmän myös muissa tehtävissä. Suurena haaveenani on ollut taltioida näiden naisten tarinat ja kokemukset. On hienoa, että tämä projekti on nyt saatu käyntiin, hän jatkaa.

Elektroniikkamuseon yhteistyökumppanina hankkeessa ovat Turun yliopiston etnologian oppiaineen henkilökunta ja opiskelijat, jotka tekevät työntekijöiden haastatteluja. Lisäksi museolla järjestetään kolmena päivänä yhteinen muistelutapahtuma pienelle joukolle haastatteluihin osallistuvia naisia. Tilaisuudet tallentaa videolle Raja-Audio.

Ensimmäinen muistelutapahtuma pidettiin tiistaina. Mukana oli kahdeksan pitkän linjan työntekijää, joiden elektroniikkaura alkoi jo 1960–70-luvulla.

Yleisö pääsee tutustumaan hankkeessa kerättyyn materiaaliin mahdollisesti ensi vuonna.

– Aineiston pohjalta on tarkoitus tehdä pieni verkkonäyttely. Haastattelutallenteita voidaan laittaa myös museoon pyörimään. Lisäksi Turun yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää aineistoa opinnäytetöihin, Järvelä kertoo.