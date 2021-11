Läntinen virtaus saapuu lämmittämään Suomea pakkasyön jälkeen – ajokeli heikentyy maan pohjoisosissa aamusta lähtien

Yön aikana pohjoisesta kulkeva sadealue tuo Lappiin lisää lunta ja lauhduttaa kovimpia pakkasia, kertoo Ilmatieteen laitos. Hajanaisia tihkusateita voi esiintyä suuressa osassa maata, mutta enimmät sateet pysyvät maan pohjoisosissa.

Autoilijoiden tulee noudattaa varovaisuutta maan pohjoisosissa. Ilmatieteen laitos on antanut Lappiin, Pudasjärvelle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon varoituksia huonosta ajokelistä.

Ajo-olosuhteet heikentyvät näillä alueilla aamusta alkaen jäätävän tihkusateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi. Säiden vuoksi liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Riski onnettomuuksien syntyyn on myös tavallista korkeampi.

Osalle merialueista on puolestaan annettu maanantaille varoituksia kovasta tuulesta. Selkämerellä, Perämerellä ja Merenkurkussa varoitus on voimassa aamusta aina iltaan saakka.

Suomenlahdella kovaa tuulta voi puolestaan olla tiedossa maanantai-illasta tiistaiaamuun. Ilmatieteen laitoksen mukaan kovan lounaistuulen todennäköisyys kyseisenä ajanjaksona on 30 prosenttia.

Etelässä plussaa, pohjoisessa pikkupakkasia

Alkuviikosta Suomessa vaikuttaa läntinen virtaus, ja maan eteläosassa lämpötilat ovat käytännössä koko ajan plussan puolella. Lapissa pysytään puolestaan ihan pienillä pakkasilla.

Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat voivat nousta maanantaina päivällä nollan ja seitsemän plusasteen välille. Maan pohjoisosassa sää lauhtuu päivän kuluessa, ja lämpötila voi nousta paikoin jopa kaksi astetta plussan puolelle.

Alkava viikko on pilvinen ja kostea. Koko maassa voi esiintyä hajanaisia tihkusateita.

– Harmaan epävakaista tämä alkuviikko. Pohjoisessa pieniä pakkasia, etelässä plussaa, summasi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anniina Korpinen sunnuntaina alkuillasta.

Ensin sateita ja sitten kylmää ilmaa

Tällä tietoa torstaiyönä Suomen ylittää matalapaine, joka tuo koko maahan sateita. Alustavasti matalapaine lauhduttanee myös Lappia lähelle nollaa ja paikoin plussankin puolelle. Pieniä pakkasia saattaa pysyä ihan Pohjois-Lapissa ja käsivarressa.

Matalapaineen jälkimainingeissa on Korpisen mukaan tulossa tällä tietoa jälleen kylmää ilmaa tuova virtaus.

Perjantain aikana voi mahdollisesti tulla myös sadealue, joka voimistaa tuulia etelässä ja tuo runsaitakin sateita. Tämä ennuste menee kuitenkin Korpisen mukaan sen verran kauas, että se tulee todennäköisesti muuttumaan.

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: