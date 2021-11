Levillä uhkaava rakennuspalo huoneistohotellissa, noin 60 ihmistä evakuoitiin – viranomaiset eivät kerro hotellin nimeä

Kittilän Levillä syttyi yöllä uhkaava rakennuspalo kaksikerroksisessa huoneistohotellissa, kertoo Lapin pelastuslaitos. Päivystävä palomestari Lauri Manninen kertoi aamulla STT:lle, että palo sai todennäköisesti alkunsa keittiöstä.

Hotellista evakuoitiin varotoimenpiteenä noin 60 ihmistä, jotka pääsivät Mannisen mukaan poistumaan itse rakennuksesta. Yksi henkilö loukkaantui lievästi hengitettyään savukaasuja.

Itse palo saatiin nopeasti sammutettua.

– Sinänsä ihan vähällä päästiin lähtökohtiin nähden. Yksi päätyhuoneisto yläkerrasta tuhoutui jossakin määrin, Manninen kertoi.

Muu hotelli pystyttiin säästämään, ja 42 huoneistosta vain yksi jouduttiin asettamaan palovahinkojen vuoksi käyttökieltoon. Palo ei päässyt myöskään syvemmälle rakenteisiin, joten isompia purkutoimenpiteitä ei jouduttu palomestarin mukaan tekemään.

Palosta aiheutui lieviä savuhaittoja käytäville ja naapurihuoneistoon, mutta tuuletuksen jälkeen tiloissa on voinut jälleen majoittua ja hotellin asukkaat ovat päässeet palaamaan huoneistoihinsa.

Viranomaiset eivät viikonloppuna suostuneet kertomaan, minkä nimisessä hotellissa palo tapahtui. Poliisin mukaan syynä on se, että halutaan pois sulkea rikoksen mahdollisuus. Lapin poliisista kommentoitiin lauantaina kuitenkin STT:lle, että toistaiseksi ei ole vahvistunut mitään sellaista, jonka vuoksi asiassa olisi syytä epäillä rikosta.

Poliisin on määrä aloittaa varsinainen tutkinta syttymissyystä maanantaina.

Arttu Mäkelä, Miia Sebany

STT

Kuvat: