Li Andersson ehdolla aluevaaleissa – kuusi salolaista vasemmistoliiton listalla

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on ehdolla aluevaaleissa.

Varsinais-Suomen vasemmistoliitto asetti sunnuntaina piirikokouksessaan 93 ehdokasta. Listalla on myös vasemmistoliiton toinen varsinaissuomalainen kansanedustaja, turkulainen Johannes Yrttiaho.

Salosta paikkaa aluevaltuustossa tavoittelevat Riika Kotilainen, Mona Lautiala, Timo Lähteenmäki, Raimo Nieminen, Marja Ruokonen ja Taro Turtiainen.

Ruokonen ja Lähteenmäki ovat kaupunginvaltuuston jäseniä, ja Lähteenmäki on myös Varsinais-Suomen liiton valtuuston jäsen.

Turtiainen on sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja vasemmistoliitton Perniön yhdistyksen puheenjohtaja. Kotilainen on rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Raimo Nieminen on eläkkeellä vasemmistoliiton piirin toiminnanjohtajan tehtävästä, ja hän kuuluu Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan. Lautiala on Salon demokraattisen yhdistyksen puheenjohtaja.

Tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa listalla voi olla 98 ehdokasta. Vasemmistoliitto aikoo täyttää viisi paikkaa vielä ennen joulukuun puoliväliä, jolloin listojen pitää olla valmiit.

Varsinais-Suomen vasemmistoliitto lähtee kampanjoimaan tasa-arvoisten ja sujuvien lähipalveluiden sekä toimivien sote-keskusten puolesta tammikuun aluevaaleissa. Piirin tiedotteen mukaan tärkeä teema on myös työntekijöiden hyvinvointi. ”Sote- ja pelastusaloilla on jo työvoimakriisi, joka uhkaa vain pahentua palveluntarpeen kasvaessa, väestön ikääntyessä ja alan ammattilaisten eläköityessä samanaikaisesti”, tiedotteessa todetaan.

Vasemmistoliitto haluaa yhteistyötä yli kuntarajojen eri palveluiden ja toimijoiden välillä. Sen mukaan kansalaisjärjestöjen ja kunnallisten toimielinten merkitys säulyy vahvana ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä ja ennaltaehkäisevien palveluiden tuottajana.

Piirin puheenjohtajana jatkaa Kaisa Vallavuori Naantalista.

TOIMITTAJAN KOMMENTTI: Varsinais-Suomessa puheenjohtajien kamppailu

Li Anderssonin asettuminen ehdolle teke aluevaaleista Varsinais-Suomessa kolmen puheenjohtajan kamppailun. Ehdolla ovat myös kokoomuksen Petteri Orpo ja keskustan Annika Saarikko.

Viime eduskuntavaaleissa Andersson sai koko maassa toiseksi eniten ääniä perussuomalaisten silloisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon jälkeen. Suositun puheenjohtajan ehdokkuutta voidaan pitää välttämättömänä vasemmistoliiton menestykselle ensimmäistä kertaa järjestettävissä aluevaaleissa.

Orpo ja Saarikko olivat Varsinais-Suomessa omien puolueidensa ääniharavat. Saarikko ei ollut vielä vuonna 2019 puheenjohtaja.