Linnan juhlia ei järjestetä heikentyneen koronatilanteen takia – ”Laki estää vaatimasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa”

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlia ei järjestetä huonontuneen koronatilanteen vuoksi, kertoi presidentti Sauli Niinistö lausunnossaan torstaina.

Myös veteraanien ja lottien kutsuvierastilaisuus on terveysturvallisuussyistä peruttu. Lausunnon juhlien perumisesta välitti presidentin kanslia.

– Koronavirustilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Rajoitukset ovat tiukentuneet viime viikosta ja on ennakoitavissa, että ne tiukentuvat edelleen, lausunnossa todetaan.

Niinistön mukaan presidentin kanslian toiminnassa on koko pandemian ajan noudatettu voimassa olevia koronarajoituksia ja -suosituksia. Juhlavierailta ei kuitenkaan voitaisi lainsäädännön nojalla vaatia ja tarkastaa koronapassia.

– Valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa, jollainen itsenäisyyspäivän vastaanotto on, lausunnossa sanotaan.

Kutsut ovat voimassa ensi vuonna

Kaikki tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutut saavat Niinistön mukaan kutsun ensi vuonna järjestettävälle juhlavastaanotolle.

– Esitämme vastaanotolle ja veteraanitilaisuuteen kutsutuille mitä syvimmät pahoittelumme tilaisuuksien peruuntumisen johdosta, Niinistö sanoo lausunnossaan.

Veteraaneille ja lotille aiotaan Niinistön mukaan järjestää erillinen tilaisuus pandemiatilanteen sen salliessa.

Viime viikolla ehdittiin ilmoittaa, että itsenäisyyspäivää juhlittaisiin Presidentinlinnassa tänä vuonna erityisjärjestelyin ja tavallista pienimuotoisemmin. Juhlassa oli tarkoitus muistaa ja kunnioittaa terveydenhuollon työntekijöitä.

Lähes kaikki vieraat olisivat olleet ensikertalaisia. Vieraslistalla oli muun muassa terveydenhuollon työntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Tänä vuonna Ylen Linnan juhlat -ohjelmassa keskustellaan presidenttiparin kanssa ja huomioidaan veteraaneja, lottia ja korona-aikana ansioituneita henkilöitä.

Viime vuonna perinteiset Linnan juhlat korvattiin koronavirusepidemian vuoksi Presidentinlinnasta televisioidulla erikoislähetyksellä. Aiemmin Linnan juhlat ovat jääneet järjestämättä esimerkiksi vuonna 1952 presidentti Juho Kusti Paasikiven sairastumisen vuoksi.

Korjattu aiempaa uutista klo 15.01: Asiasta ei kertonut tasavallan presidentin kanslia, vaan kanslia välitti presidentti Sauli Niinistön lausunnon asiasta.

