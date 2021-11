Lintujen syysmuutto on viime vaiheessaan

Syksy on lintumaailmassakin kääntymässä talveksi, sillä muuttolintujen määrät ovat jo reilusti vähentyneet. Jäljellä on vielä vesilintuja, lokkeja, rastaita ja monen lintulajin viivyttelijöitä, sekä tietysti talvehtimaan normaalistikin jäävät linnut.

Myöhäissyksyn lintulaskentoja on suoritettu Salossa. Talvilinturuokintoja voi käynnistää ilmojen viilentyesä.

Perinteiset syyslintulaskennat ovat osa virallisiin talvilintulaskentoihin kuuluvia laskentareittejä, joita on Salossakin laskettu jo yli 50 vuotta. Lintulaskennat suoritetaan vakioreitellä tiettyihin aikoihin eli myöhäissyksyllä marraskuun alkupuolella, talvella vuoden vaihteessa ja lopputalvella kevään korvalla helmikuun lopulla. Laskentareittien lintuhavainnot kerätään keskitetysti koko Suomen alueelta. Pitkällä aikavälillä saadaan näin koottua tietoa maamme talvilinnuston muutoksista.

Lintulaskennoissa on Salossakin jo vuosien mittaan huomattu tavallisen varpusen raju väheneminen. Varpusia on viime vuosikymmeninä totuttu näkemään monisatapäisissä parvissa, mutta nyt Salossakin varpusten havaintomäärät ovat romahtanet. Ilmiö on viime vuosina todettu jo koko Euroopan laajuiseksi.

Varpusten määrä vähenee koko ajan eikä selkeää syytä tiedetä. Varpunen on nykyään kaupunkilintu ja ilmeisesti pesimäpaikat ja ravinnonhankinta-alueet ovat heikentyneet. Nyt marraskuussa Salon kaupunkialueella tehdyllä noin 10 kilometrin laskentalenkillä ei löytynyt kuin 14 varpusta. Samalta reitiltä summattiin 99 pikkuvarpusta.

Syyslintulaskennoissa Salon runsaimpia lintuja ovat olleet naakka, räkättirastas, varis, kesykyyhky ja talitiainen. Halikonlahdella oli marraskuun alkupuolella vielä runsaasti vesilintuja ja lokkeja. Myöhäissyksyllä Halikonlahdella on havaittu sinisorsien lisäksi taveja ja haapanoita, peukaloisia, kottaraisia, kiuruja, pajusirkkuja, harmaahaikaroita sekä ennätyksellinen turkinkyyhkykeskittymä, lähes 80 yksilöä.

Syysvaelluksella on havaittu pyrstötiaisia, pähkinähakkeja, viiru- ja hiiripöllöjä. Hyvän pihlajanmarjasadon ansiosta räkättirastaita liikkuu vielä satapäisissä parvissa. Rastasparvista voi löytyä vielä pieniä punakylkirastaitakin viivyttelemässä pihlajanmarjatarjonnan turvin.

Lintujen talviruokinnan voi aloittaa ilmojen kylmetessä. Kovien vesisateiden aikana kannattaa säännöstellä ruokintaa, etteivät auringonkukan siemenet ja kaura pääse kastumaan ja homehtumaan.

Erikoisista linnuista voi kertoa kirjoittajalle numeroon 0400 523301. Tiedot harvinaisista linnuista perustuvat osin Bongariliiton Lintutiedotukseen.

Myöhäissyksyn lintuharvinaisuuksia

Amerikanjääkuikka, Imatra

Mustakurkkumurri, Porkkala

Pikkuruokki, Jyväskylä

Aroharmaalokki, Pori

Lehmähaikara, Haapajärvi

Turturikyyhky, Turku

Valkoselkätikka, Halikonlahti

Arotasku, Helsinki

Hippiäisuunilintu, Jurmo

Pähkinänakkeli, Turku