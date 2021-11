LP Viesti Akatemian junnut ovat kasvaneet kauden mittaan – WoVo kaatui suoraan kolmessa erässä

LP Viesti Akatemia otti arvokkaan 3–0-kotivoiton Woman Volley Akatemiasta Salohallissa. Voitto nosti Akatemian naisten 1-sarjan sarjataulukossa seitsemänneksi.

– Olen äärimmäisen tyytyväinen lopputulokseen, WoVo on kuitenkin yksi päävastustajistamme, Akatemian päävalmentaja Janne Harju muistutti.

Parannettavaakin jäi, kuten aina.

– Ensimmäistä ja kolmatta erää hallitsimme, mutta päästimme vastustajan turhan lähelle 4–5 pisteen putkilla, joita emme saaneet poikki. Toisen erän WoVo lahjoitti meille virheillään, Harju myönsi.

Harju kehui erityisesti parhaaksi palkittua Anna Johtelaa.

– Anna pelasi ehjimmän ottelunsa 1-sarjassa. Vähän virheitä ja pari hienoa torjuntaa.

– Ei tosin olisi ollut vääryys, jos (libero) Anna Syrjälä olisi valittu parhaaksi. Hän oli vastaanotossa erittäin hyvä.

Harju piti erityisesti joukkueen tasaisuudesta.

– Tuntuu, että juniorimme ovat kasvaneet viime peleissä.

LP Viesti Akatemia on pelannut kauden aiempaa nuoremmalla kokoonpanolla. Myös loukkaantumisia on riittänyt, tosin Arita Ternava ja juniori-ikäinen Hilma Nikkanen on hiljalleen palaamassa pelikuntoon.

Ensi sunnuntaina Akatemia matkustaa sarjajumbo Jymy Akatemian vieraaksi Nurmohalliin.