LP Viesti Akatemian vastaanotto ja pelinluku tökkivät ilman liiga-apuja Kuortaneella – ”Ei kysymystäkään siitä, etteikö tulos olisi ollut oikea”

Kuortaneen Urheilupuiston joukkue ja LP Viesti Akatemia lähtivät tasapisteissä keskinäiseen naisten Ykkössarjaan peliin lauantaina, mutta kentällä kotijoukkue vei ottelun selkeämmin kuin mitä sarjataulukko osoitti. Salolaisvieraat venyttivät toki kolmannessa erässä pelin jatkopalloille, mutta 0–3-tappio oli joka tapauksessa tosiasia.

– Kuortane vei kahta ensimmäistä erää koko ajan. Kolmannessakin erässä olimme jo rumasti 3–12-tappiolla. Ei kysymystäkään siitä, etteikö tulos olisi ollut oikea, Akatemian päävalmentaja Janne Harju kiteytti.

Akatemian pelaamista hankaloittivat suorat vastaanottovirheet, joita tuli peräti 15.

– Se on liikaa. Lisäksi puolustuksen pelinlukeminen oli heikkoa, ja se tekikin suurimman eron vastustajaan, Harju kertoi.

Keskipelaajat Emmi Mäki-Kojola ja Ada Vikstedt saivat Harjulta puhtaimmat paperit.

Akatemia oli matkassa vajaalla kokoonpanolla, sillä poissa olivat passari Saana Virtanen, libero Anna Syrjälä, yleispelaaja Linnea Kuusela ja keskipelaaja Jenni Jantunen.

– Liigajoukkueella on tulossa rankka ohjelma, kun ensi viikolla on kaksi kovaa peliä liigassa ja sen jälkeen Mestarien liigassa Ranskan-reissu. He saivat nyt sovitusti lepoaikaa, Harju sanoi.

LP Viesti Akatemia jatkaa sarjan keskikastissa seitsemäntenä. Salolaiset matkaavat yöpaikastaan Kyyjärveltä tänään kolmantena majailevan Vaasan Kiiston vieraaksi.