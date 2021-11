LP Viesti järjesti Kuortaneen maajoukkuetytöille oppitunnin aiheesta lentopallo – ”Miten paljon tällainen ottelu palvelee Kuortanetta, kun he ovat näin paljon häviöllä”

Salohallissa pelattiin keskiviikkona lentopallon naisten Mestaruusliigaan kuulunut ottelu, jonka tarpeellisuudesta voi olla montaa mieltä.

Liigan kärkijoukkue LP Viesti tyrmäsi 56 minuutissa Kuortaneen valmennuskeskuksen joukkueen suoraan kolmessa erässä.

Kuortaneen joukkue on käytännössä alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue, joka voitti viime viikonloppuna Rovaniemellä Pohjois-Euroopan mestaruuden.

Liigapeli kuitenkin osoitti, että tasoero LP Viestiin on vielä järisyttävä. Oliko se liian iso?

– Ei se liian iso ollut. Meidän pelimme ei vain kulkenut niin hyvin tänään, Kuortaneen yleispelaaja Heini Kovanen kertoi.

– Viime viikon Pohjois-Euroopan turnaus painoi ehkä vielä hieman jaloissa. Turnaus oli intensiivinen, kun oli monta painepeliä lyhyen ajan sisään.

Kovanen on Paimion Yrityksen kasvatti, joka lähti Kuortaneelle lentopallon ja opintojen perässä yhdeksännelle luokalle. Nyt menossa on toinen vuosi lukiossa.

Kovasella on kokemusta myös Salosta, sillä hän pelasi muutaman vuoden Viestin junioreissa. Silti Kovanen halusi lähteä 350 kilometrin päähän pois, eikä jäänyt luomaan uraa kotikonnuilleen.

– Puntaroin pitkään Kuortaneen ja LP Viesti Akatemian välillä. Halusin kuitenkin urheilulukioon, ja se olisi ollut Turussa, joten olisi pitänyt kulkea Turun, Paimion ja Salon väliä. On helpompaa, kun koulu ja harjoittelu tapahtuu samalla paikkakunnalla, Kovanen perusteli.

Kovanen pelasi LP Viestiä vastaan lähes koko ottelun ja teki joukkueestaan eniten pisteitä, kahdeksan. Kovanen kokee, että Kuortaneelle on hyötyä pelata liigajoukkueita vastaan kauden aikana.

– Näissä peleissä näkee sen tason, mitä itse tavoittelee. Saa ratkaista sellaisia tilanteita, joita ei välttämättä tule harjoituksissa tai Ykkössarjassa.

Myös Kuortaneen sveitsiläinen päävalmentaja Nikolas Buser oli sitä mieltä, että Kuortaneelle tekee hyvää kohdata liigajoukkueet.

– Tytöt saavat tuntumaa liigan tasoon ja näkevät todellisuudessa, millaista on pelata näitä otteluita. Videoita katselemalla se ei tule selville, sillä peli on oikeasti niin paljon nopeampaa, Buser sanoi.

– Tämä oli hyvä oppitunti meille.

Kuortane joutui maistamaan tasokasta liigavauhtia, sillä LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen juoksutti ensimmäiseen ja toiseen erään lähes ykkösseitsikkonsa. Tosin 40-vuotiaan passarin Viktoriia Tuchashvilin Lemminkäinen armahti huilipäivällä.

Erien loppupuolella vaihdosta kentälle pääsi useita LP Viestin nuoria pelaajia. Liigadebyyttinsä teki 15-vuotias laituri Anna Johtela, joka täräytti heti kentälle päästessään tulisen iskun kenttään kakkospaikalta.

– Tavoitteena oli voittaa ottelu ilman erämenetyksiä. Molemmat joukkueet varmasti tiesivät, kumpi tämän pelin tulee voittamaan. Verkolla olimme vahvempia kokeneempana joukkueena, Lemminkäinen kiteytti ottelun.

Ylivoimainen voitto sai kokeneen lentopallovalmentajan pohtimaan ottelun mielekkyyttä vastustajan näkökulmasta.

– Pelin aikana mietin, miten paljon tällainen ottelu palvelee Kuortanetta, kun he ovat näin paljon häviöllä, Lemminkäinen kysyi aiheellisesti.

Lemminkäisellä oli myös terävä viesti Kuortaneen pelaajille, jotka suunnittelevat jo seuraavaa siirtoaan.

– Toivon, että pelaajat miettisivät tarkkaan, haluavatko he lähteä jonkun liigajoukkueen penkille istumaan vai isoon vastuuseen Ykkössarjaan. Paras reitti olisi mielestäni jälkimmäinen. Ellei sitten satu olemaan Suvi Kokkonen, joka pystyi ottamaan heti ison roolin Hämeenlinnassa. Suvin kaltaisia pelaajia ei kuitenkaan tule niin montaa vuodessa, Lemminkäinen teroitti.

Kovanen tavoittelee tulevaisuudessa naisten maajoukkuepaikkaa ja pelaamista ulkomailla.

– Haluan päästä omaan maksimaaliseen potentiaaliini, hän kertoi.

Ensi kaudeksi Kovanen myös yrittää päästä johonkin Mestaruusliigassa pelaavaan seuraan.

– Mielestäni olen siinä vaiheessa. Treenien ja valmennuksen taso vaikuttavat seuran valintaan, Kovanen pohti.

Vielä hetken aikaa Kovanen asuu ja harjoittelee kuitenkin Kuortaneella, joka on ollut hänelle kokemuksena lämmin.

– Voin suositella tätä polkua muillekin. Olen kasvanut paljon urheilijana ja ihmisenä Kuortaneella.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–Kuortane 3–0 (25–13, 25–10, 25–14)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Jessica Kosonen 6/+5, Emmi Mäki-Kojola 3/+2, Jenni Jantunen 4/+4, Anna Czakan 9/+7, Iina Andrikopoulou 14/+9, Anna Johtela 2/+1, Saana Virtanen (passari) 3/+2, Elena Becheva 10/+5, Linnea Kuusela 0/-2. Libero Netta Laaksonen vastaanottoprosentti 75.

Kuortane: Oona Rasinperä 5/-6, Nella Haatainen 1/+1, Nelly Kinnunen 0/-1, Moona Tarkiainen 0/0 (passari), Heini Kovanen 8/-1, Iida Pöllänen 1/-4, Ella Peltomaa 5/+5, Joanna Kallinen (passari) 0/0, Iina-Reeta Kaikkonen 2/-5, Hanna Kastarinen 0/-4. Liberoiden vastaanottoprosentit: Veera Help 33 ja Juulia Jäppinen 20.

Hyökkäysprosentti: 56–29.

Vastaanottoprosentti: 52–27.

Torjuntapisteet: 11–2.

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 8–1/10–12.

Yleisöä: 425.

SSS-pisteet: 3 Andrikopoulou, 2 Becheva, 1 Virtanen.

Pistekilpailun tilanne: Andrikopoulou 8, Czakan ja Kosonen 4, Viktoriia Tuchashvili 3, Becheva ja Virtanen 2, Kuusela 1.

OHO!

Kuortaneen alkukausi: 4 peliä, erät 0–12 ja keskimäärin 15,4 pistettä.

LP Viestin seuraava ottelu: LiigaPloki–LP Viesti Pihtipudas-salissa lauantaina 6. marraskuuta kello 17.