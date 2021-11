Lumipyry tekee ajokelistä erittäin huonon maan itäosissa, kelivaroituksia myös muualla

Ajokeli on keskiviikkoaamuna erittäin huono Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, Ilmatieteen laitos varoittaa. Lumipyryn vuoksi näillä alueilla liikenteeseen voi aiheutua mahdollisesti suuriakin häiriöitä. Myös onnettomuusriski on huomattava.

Huonoa ajokeliä on aamun mittaan suuressa osassa maata. Lumisade heikentää liikenteen sujuvuutta erityisesti maan keskiosissa.

Varoitusten ulkopuolella on maan etelä- ja länsirannikkoa sekä suuri osa Lappia.

Lumi- ja vesisadealue liikkuu yön mittaan Suomen yli. Päivällä suuressa osassa maata on poutaa, Ilmatieteen laitos ennustaa.

