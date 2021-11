Maa- ja metsätalousministeriö esittää suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista vuodenvaihteen jälkeen – vihreiden Ohisalo luonnehtii esitystä pöyristyttäväksi

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo laittaneensa lausunnoille asetuksen, joka sallisi suden kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2022. Esityksen mukaan metsästys on yksi osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on turvata elinvoimainen susikanta ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin.

– Metsästys on tärkeä osa suurpetojen kannanhoitoa ja nyt esitämme sen sallimista myös sudelle. Metsästyksen avulla säädellään susikannan kasvua, ehkäistään vahinkoja ja edistetään suden hyväksyttävyyttä. Metsästyksen toteutusta on valmisteltu huolellisesti ja laajapohjaisesti, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Ministeriön esityksen mukaan kiintiö olisi 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.

– Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin, jotta susikannan suotuisa suojelutaso ei vaarannu, tiedotteessa sanotaan.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo luonnehtii maa- metsätalousministeriön esitystä pöyristyttäväksi, koska susi luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi eläimeksi.

– Tätä asetusta ei tule missään nimessä saattaa voimaan. Susi kuuluu Suomen luontoon, Ohisalo sanoi Twitterissä.

Susi on tiukasti suojeltu

Esityksen mukaan kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

EU:n luontodirektiivin mukaan susi on Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu laji. Maa- ja metsätalousministeriö sanoo, että suojelusta voidaan kuitenkin poiketa, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Lisäksi on varmistettava, ettei metsästys vaaranna suden suotuisan suojelutason saavuttamista.

Ministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle (Luke) tehtäväksi tuottaa Suomen susikannalle suotuisan suojelutason viitearvon, jota käytetään päätöksenteon tukena.

Asetuksen lausuntoaika päättyy marraskuun lopussa. Ministeriön tavoitteena on vahvistaa asetus joulukuun alussa, jolloin metsästys voisi alkaa vuodenvaihteen jälkeen.

Työ kesken

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo blogissaan, että Luonnonvarakeskuksen työ on kesken ja ennen sen valmistumista on liian aikaista antaa minkäänlaista asetusta. Loppuraportti valmistuu ympäristöministerin mukaan vasta vuoden kuluttua syksyllä.

– Jotta kannanhoidollinen metsästys voitaisiin aloittaa, olisi tieteellisesti riippumattomalla tavalla määriteltävä suotuisan suojelun taso ja osoitettava, että tuo taso ylittyy, Mikkonen kirjoittaa.

https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1455189540684115974

https://twitter.com/MikkonenKrista/status/1455190085989773312

Sanna Nikula

STT

Kuvat: