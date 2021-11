Maastohiihdon ja yhdistetyn maailmancupit käynnistyvät Rukalla – Joensuu hiihtää ekstrainnokkaana, Kytösaho testaa uusia mäkisuksia

Miehet ja naiset säntäävät tänään perinteisen sprinttiladulle, kun maastohiihdon maailmancup käynnistyy Rukalla. Viime kaudella läpimurron tehnyt Jasmi Joensuu keskittyy viikonloppuna sprintin lisäksi lauantain kymmenen kilometrin kilpailuun.

– En tunne hirveästi paineita, mutta olo on ekstrainnokas. Odotukset ovat erilaiset kuin aiemmin, viime kaudella 4×5 kilometrin viestissä MM-pronssia saavuttanut Joensuu tuumi torstaina.

– Treenit ovat onnistuneet hyvin. Hyvät suoritukset riittävät korkealle kilpailuissa. Tärkeintä on saada hyvät ekat startit, Joensuu painotti.

Sunnuntain vapaan kympin hän jättää väliin.

– Päätin jo hyvissä ajoin, etten kilpaile sunnuntaina. Lillehammerissa on jo seuraavana perjantaina tosi tärkeä kilpailu, 25-vuotias hiihtäjä viittasi Norjassa odottavaan vapaan sprinttiin.

Suomen kärkikaartista Iivo ja Kerttu Niskanen jättävät Rukan sprintin väliin, mutta sinivalkoista osaamista riittää Joensuun lisäksi Krista Pärmäkosken ja Joni Mäen johdolla. Aika-ajot alkavat kello 11 ja pudotushiihdot 13.30.

Kyllönen on haastaja

Viime kauden jälkeen A-maajoukkueesta pudotettu Anne Kyllönen on uudessa tilanteessa, mutta marraskuun kotimaan kilpailujen suoritukset luovat uskoa maailmancupin avauksessa onnistumiseen.

– Olen pysynyt viime viikot terveenä ja saanut alle ehjiä kisoja. Kaiken pitäisi olla kunnossa, ensi viikolla 34 vuotta täyttävä Kyllönen sanoi.

– Kyllä ne edelliset kilpailut antavat osviittaa, mutta ne hiihdettiin poikkeuksellisen helpoissa maastoissa maailmancupiin verrattuna. Ei käy ihan yksi yhteen Rukan tai muiden tulevien maailmancupien kanssa.

Kyllönen kuvailee olevansa haastaja ja kilpailee paineettomasti.

– Kaikki, mitä tulee, on plussaa. Mitä enemmän tulee pisteitä, sitä tyytyväisempi olen.

”Pysyin pään sisällä rauhallisena”

Yhdistetyn urheilijat aloittivat urakkansa eilen suurmäen varakilpailulla, mutta maailmancup käynnistyy kunnolla puoliltapäivin mäessä ja jatkuu kello 16 viiden kilometrin hiihdolla. Suurimmat suomalaisodotukset on kasattu Ilkka Herolalle.

Mäkihypyn maailmancup käynnistyi viikko sitten Venäjällä ja jatkuu tänään kello 18.10 suurmäen karsinnalla.

Niko Kytösaho oli maailmancupin avauksessa Nizhni Tagilissa 18:s viime lauantaina. Hän sivusi tuloksella uransa parasta cupsaavutusta.

– En päässyt maailmancupin avauksessa ihan tasolleni, mutta lähelle sitä, Kytösaho arvioi torstaina Rukalla edellisten kilpailuiden parhaita hyppyjään.

– Perjantain karsinnassa ja lauantain kilpailussa onnistuin ihan hyvin.

Cupin toisessa kilpailussa Kytösaho jäi sijalle 39.

– Sunnuntaina hyppäsin sitten karsinnassa viidenneksi ja mieleen tuli ajatus, että tämähän riittääkin. Samalla pasmat menivät sekaisin.

– Pysyin pään sisällä rauhallisena, mutta kehoon tuli ylimääräisiä kierroksia. Lataus meni yli.

Rukalla Kytösahon uskoa kasvattaa kaksi asiaa. Venäjän-reissun karsintahyppy ei ollut mitenkään poikkeuksellinen hyviin harjoitushyppyihin verrattuna, ja hän on saanut sen jälkeen alleen erinomaisen hyvän suksiparin.

– Testasin tiistaina uusia suksia, ja ne tuntuivat toimivan jopa paremmin kuin viikonlopun kisavälineet. Hyppään luultavasti niillä täällä Rukalla.

Ruka ratkaisee Aallon jatkon

Antti Aalto on ollut viime vuodet maajoukkueen luottomies ja on erottunut joukkuetovereista myös varmuudellaan, mutta kausi alkoi hankalasti Venäjällä.

Aalto oli ensimmäisessä karsinnassa 55:s, toisessa 59:s ja karsiutui molemmista kilpailuista.

– Rukan kisoihin minulla ei nyt ole oikeastaan kisaodotuksia. Tavoite on vain saada irti se, mihin pystyn, Aalto kertoi.

– Periaatteessa yritän nyt saada Rukalla uuden alun tähän kauteen. Tästä riippuu, jatkanko sitten kisoja vai jäänkö Suomeen harjoittelemaan.

Rukalla maailmancupin kiertueelle heittäytyvät myös Arttu Pohjola, Eetu Nousiainen, Andreas Alamommo, Jarkko Määttä, Kalle Heikkinen, Henri Kavilo ja Eetu Meriläinen.

Maailmancupin kilpailut hypätään lauantaina kello 17.30 ja sunnuntaina kello 17.15.

Pasi Rein, Petteri Ikonen

STT

Kuvat: