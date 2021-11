Maatilojen määrä vähenee, maatalousmaa säilynyt silti käytössä

Maatilojen määrä vähenee Suomessa edelleen, mutta maatalousmaa pysyy silti käytössä, kertoi Luonnonvarakeskus (Luke) tiistaina.

Maatalous- ja puutarhayritysten määrän väheneminen on jatkunut tänä vuonna edellisvuosien tahtiin, nyt vähennystä vuoteen 2020 verrattuna oli runsaat 900 tilaa. Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin ennakkotietojen mukaan Suomessa on tänä vuonna 44 700 maatalous- ja puutarhayritystä.

Viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita Suomen maataloudelle, ja ajankohtaisen tiedon tarve maatalouden tilanteesta on Luken mukaan lisääntynyt.

Maatalousmaan käyttö on säilynyt tilojen vähenemisestä huolimatta ennallaan. Maatalous- ja puutarhayritysten käytössä on 2,3 miljoonaa hehtaaria peltoa, josta vuokrapeltoa oli 850 000 hehtaaria. Vuokratun pellon määrä kasvoi vajaalla 77 000 hehtaarilla.

Kymmenessä vuodessa tilojen keskimääräinen pinta-ala on kasvanut maassa 41 hehtaarista 51 hehtaariin. Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ely-keskusten alueilla tilojen keskiala oli yli 60 hehtaaria.

– Tähän asti maatalousmaa on löytänyt käyttäjänsä ja lopettaneiden tilojen pellot on joko vuokrattu tai myyty toisille maatiloille. Toinen asia on sitten se, miten pelloille tulee vastedes käymään. Tällä hetkellä noin 45 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta on nurmikasvituotannossa tai kesannoituna, sanoo yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Lukesta tiedotteessa.

Entistä useampi yhtiöittää

Entistä useampi tila Suomessa yhtiöittää toimintansa. Vaikka valtaosa eli 38 000 suomen maa- ja puutarhatiloista on perheviljelmiä, osakeyhtiöiden määrä on kasvanut. Tänä vuonna osakeyhtiömuotoisia tiloja oli reilut 1 200 tilaa eli vajaa kolme prosenttia kaikista tiloista.

Sen sijaan maatalousyhtymien määrä väheni alle 4 000 tilaan.

Maatilojen lukumäärätiedot perustuvat Luken mukaan valtaosin tukihakemusten yhteydessä kerättyihin tietoihin ja Ruokaviraston eläinrekistereihin.

